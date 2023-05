“Yo lamento mucho decirles que ni siquiera ha resultado el ofrecimiento de una recompensa. No hemos podido agarrarlos”, reconoció.

A pesar de que la Fiscalía General del Estado ofreció en enero una recompensa de un millón de pesos por cada sospechoso, la autoridad estatal no ha tenido éxito en su detención.

CULIACÁN._ Las dos personas ubicadas por la Fiscalía General de Sinaloa como los presuntos asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos no han podido ser capturadas, lamentó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Yo sé que por ahí andan, no sé a qué se atienen, ni quién los cuida”, dijo.

“Ha habido intentos fallidos. No quiero hablar de más pero me mortifica mucho de que no tengamos una respuesta para el caso de Luis Enrique”.

El Mandatario estatal apuntó que desde su administración se realizará lo necesario para que el periodismo se ejerza libremente en Sinaloa.

“Hasta donde nos alcance la fuerza nosotros siempre vamos a estar tratando siempre que ustedes hagan su trabajo con su integridad física sana”, dijo.

El periodista Luis Enrique Ramírez Ramos fue asesinado el 5 de mayo de 2022 en la ciudad de Culiacán.