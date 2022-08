Lamenta Rocha Moya las muertes que se han registrado en Sinaloa por alguna razón

CULIACÁN._ Después de que la semana pasada el Gobierno estatal diera a conocer el plan para sacar a Culiacán de las 50 ciudades más violentas del mundo, el pasado sábado 6 de agosto se registró el asesinato del subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM), Juan Miguel Silva Alvarado, el Gobernador del estado Rubén Rocha Moya destacó que celebra lo se ha evitado, pero que lamenta al que muere por alguna razón.



- La semana pasada se había anunciado que querían sacar a Culiacán de las 50 ciudades más violentas, esta semana ocurre este hecho, ¿qué mensaje da?

- No, sí, que queremos, que en realidad, hemos reducido significativamente las muertes en Culiacán, vamos bajando, por supuesto que sí y vamos, estamos empeñados en eso, esto ocurre, lamentablemente como les he dicho, yo celebro a los que no mueren, los que hemos evitado que mueran, que son más de 100 en este gobierno, lo que hemos evitado, y lamento mucho al que muere por alguna razón, pero vamos en el mismo propósito, de hecho bye.



El Mandatario estatal descartó que este hecho esté relacionado con el Cártel de Sinaloa y que esa información la tiene que concluir la propia Fiscalía General, mediante la investigación que realicen.

“No sé, no sé porque eso ya que concluya la Fiscalía, no sé, pero que se me hace raro que transiten carros armados por la ciudad, y que no se reporte, que nadie se de cuenta”.

“Pero son ellos, son ellos los que tienen, es la Fiscalía la que va tener que resolver con respecto a quienes fueron, cuál es la identidad, si es que la logran obtener”.



- ¿Qué le puede decir a los policías que pueden ser perfil para subdirector, que les puede pasar lo mismo si no les gusta a los que mataron a este policía?

- Sí, sí, mira. Dos semanas antes de la elección, en donde me eligieron Gobernador, mataron al director de la policía estatal en Guasave, sin embargo, muchos policías sí quieren ser directores de la policía.



“Es eso, es la tarea del policía, el policía tiene seguramente aspiraciones de mando, claro, saben que supone un riesgo, pero a ellos les gusta la profesión, y estar ahí tratando de ser comandantes, de tener un mando y yo creo que hay muchos que quieran ser, es la naturaleza de cada corporación”.



- ¿El mensaje no es malo?

- Sí, a ver, a mí me mortifica mucho esto que, pues este ni modo que diga, fíjese que pasa, no, sí me mortifica, en primer lugar porque es una persona.



“Ya me di cuenta que no tiene mucho sentido traer seguridad, si van por ti, ahí echan a la seguridad, no tiene eso”.

Sobre si el Gobernador conocía, era simpatizante o participó en su campaña antes de llegar al poder, Rocha Moya dijo que es algo que desconoce y que personalmente no tuvo contacto con esta persona.

El ataque contra el comandante ocurrió la noche del sábado, después de haber tomado el cargo de H2, el Comandante “Boxer” se dirigió con su escolta al Desarrollo Tres Ríos para armar un operativo en bares en dicho sector, lugar donde fue interceptado por personas armadas.