$!Lamenta Semujeres asesinato de tres mujeres en Sinaloa en un solo día

Señaló que estos hechos lastiman a la sociedad en su conjunto y, de manera particular, a quienes desde el servicio público trabajan diariamente para impulsar un cambio cultural que permita erradicar conductas machistas y violentas.

A través de un posicionamiento emitido este viernes, la dependencia condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres.

La Secretaría de las Mujeres de Sinaloa lamentó el asesinato de tres mujeres en Culiacán y Guasave, ocurridos durante el jueves 8 de enero.

Asimismo, expresó su solidaridad, respeto y acompañamiento a las familias de las víctimas, especialmente a hijas e hijos.

“Nada puede reparar la pérdida de una vida ni aliviar por completo el dolor de las familias, de sus hijas e hijos. A ellas y ellos, nuestra solidaridad, respeto y acompañamiento como siempre lo hemos hecho”, menciona la misiva.

En el pronunciamiento, destacó que el Gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, ha mostrado voluntad política y sensibilidad humana para atender a quienes más lo necesitan, así como para ampliar servicios e infraestructura orientados a la atención y prevención de las violencias que enfrentan las mujeres.

“Este Gobierno ha sido sensible y ha acompañado como nunca a quienes más lo necesitan, y no ha sido ni será indiferente ante el sufrimiento de las víctimas y sus familias, extendiendo servicios e infraestructura para la atención y prevención de las violencias que viven las mujeres”, aseguró.

Hizo un llamado a las autoridades de procuración de justicia para que las investigaciones se realicen con rigor, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Además, pidió a la sociedad para no normalizar la violencia y contribuir a la construcción de espacios seguros para todas y todos.