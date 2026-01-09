$!Lamenta Semujeres asesinato de tres mujeres en Sinaloa en un solo día

La Secretaría de las Mujeres de Sinaloa lamentó el asesinato de tres mujeres en Culiacán y Guasave, ocurridos durante el jueves 8 de enero.
A través de un posicionamiento emitido este viernes, la dependencia condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres.
Señaló que estos hechos lastiman a la sociedad en su conjunto y, de manera particular, a quienes desde el servicio público trabajan diariamente para impulsar un cambio cultural que permita erradicar conductas machistas y violentas.
Asimismo, expresó su solidaridad, respeto y acompañamiento a las familias de las víctimas, especialmente a hijas e hijos.
“Nada puede reparar la pérdida de una vida ni aliviar por completo el dolor de las familias, de sus hijas e hijos. A ellas y ellos, nuestra solidaridad, respeto y acompañamiento como siempre lo hemos hecho”, menciona la misiva.
En el pronunciamiento, destacó que el Gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, ha mostrado voluntad política y sensibilidad humana para atender a quienes más lo necesitan, así como para ampliar servicios e infraestructura orientados a la atención y prevención de las violencias que enfrentan las mujeres.
“Este Gobierno ha sido sensible y ha acompañado como nunca a quienes más lo necesitan, y no ha sido ni será indiferente ante el sufrimiento de las víctimas y sus familias, extendiendo servicios e infraestructura para la atención y prevención de las violencias que viven las mujeres”, aseguró.
Hizo un llamado a las autoridades de procuración de justicia para que las investigaciones se realicen con rigor, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Además, pidió a la sociedad para no normalizar la violencia y contribuir a la construcción de espacios seguros para todas y todos.