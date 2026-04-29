Lanza Ayuntamiento de Culiacán convocatoria para instalar miles de placas de nomenclatura urbana en 2026

El Ayuntamiento de Culiacán, a través del Consejo Municipal de Nomenclatura, lanzó la convocatoria del Programa Municipal de Nomenclatura Urbana 2026, con el objetivo de instalar y renovar miles de placas con nombres de calles en toda la ciudad.

De acuerdo con la convocatoria, el programa pretende “modernizar, ampliar y dignificar la señalización de calles y avenidas”, mediante la colocación de miles de nomenclaturas que mejoren la orientación urbana y la movilidad de la ciudadanía .

El Regidor Luis Alonso García Corrales explicó que la iniciativa contempla la participación del sector empresarial, al que se le invita a donar placas a cambio de incluir su logotipo de forma discreta.

“Estamos haciendo una invitación a todo el sector productivo a que se sumen y aporten recursos para instalar estas placas”, señaló.

Detalló que el alcance es amplio, ya que se busca cubrir todo el Municipio.

“Son miles de placas las que se instalarían... donde no existan y donde ya hay, se actualizarían”, indicó.

Precisó que también se contempla señalización en vialidades y semáforos.

Reconoció que el mayor déficit se concentra en colonias populares y zonas periféricas.

“Ahí es donde tenemos el principal rezago... hay muchos lugares que no cuentan con ellas”, dijo.

En cuanto a los nombres de las calles, aclaró que no habrá modificaciones, sino que se respetarán los existentes.

“Solamente vamos a actualizar la placa, pero el nombre es el existente”, puntualizó.

Sobre el proceso, explicó que los nuevos nombres en fraccionamientos son propuestos por desarrolladores y aprobados por el Consejo de Nomenclatura, buscando que sean claros y en español.

“Hemos hecho observaciones para que sean nombres entendibles”, comentó.

Adelantó que el programa es ambicioso y se espera lograr el mayor avance durante este año.

“La intención es tener el mayor porcentaje cubierto en 2026 y, si queda rezago, atenderlo en los primeros meses del próximo año”, concluyó.