$!Lanza Ayuntamiento de Culiacán convocatoria para integrar 400 policías municipales en 2026

El Ayuntamiento de Culiacán lanzó este jueves la convocatoria para el reclutamiento de 400 nuevos policías municipales como parte del fortalecimiento de la corporación durante 2026, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.
Detalló que la convocatoria ya se encuentra abierta y comenzó su difusión a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dirigida tanto a hombres como a mujeres interesados en integrarse a las labores de seguridad en la capital sinaloense.
Gámez Mendívil explicó que el municipio cuenta con el recurso suficiente asignado para este proyecto y que el objetivo es incrementar el estado de fuerza de la Policía Municipal hasta alcanzar mil 400 elementos en esta primera etapa.
Esto, con el objetivo de resarcir el déficit de elementos que arrastra el municipio.
“A partir del día de hoy ya estamos iniciando a recibir las propuestas de lo que es esta convocatoria para este 2026 ya tenemos el recurso suficiente asignado para este proyecto”.
Además, adelantó que para 2027 contemplan una nueva convocatoria para otros 400 policías, con lo que se busca llegar a mil 800 elementos, cifra que, dijo, corresponde al estándar de 1.8 policías por cada mil habitantes, considerando que Culiacán ronda el millón de habitantes.
“Con esto seríamos mil 400 y que en un proyecto al 2027 a hacer el esfuerzo en el tercer año, otra convocatoria para otros 400 nuevos policías más llegar a los mil 800”, aseguró.
El Alcalde señaló que los aspirantes deberán cumplir con diversos requisitos que vienen especificados en la convocatoria.
Indicó que la capacitación tendrá una duración de seis meses en la Universidad de la Policía, periodo durante el cual los cadetes recibirán una beca de estudios.
Una vez concluidos y aprobados sus estudios, los egresados se incorporarán de manera automática a la Policía Municipal de Culiacán.
El salario inicial, indicó, será de 18 mil pesos mensuales, además de contar con prestaciones como servicios de salud, derechos laborales y acceso a vivienda.