$!Lanza Ayuntamiento de Culiacán convocatoria para integrar 400 policías municipales en 2026

El Ayuntamiento de Culiacán lanzó este jueves la convocatoria para el reclutamiento de 400 nuevos policías municipales como parte del fortalecimiento de la corporación durante 2026, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Detalló que la convocatoria ya se encuentra abierta y comenzó su difusión a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dirigida tanto a hombres como a mujeres interesados en integrarse a las labores de seguridad en la capital sinaloense.

Gámez Mendívil explicó que el municipio cuenta con el recurso suficiente asignado para este proyecto y que el objetivo es incrementar el estado de fuerza de la Policía Municipal hasta alcanzar mil 400 elementos en esta primera etapa.

Esto, con el objetivo de resarcir el déficit de elementos que arrastra el municipio.