$!Lanza Congreso licitación por 22.7 millones de pesos para ampliar Auditoría Superior

De acuerdo con el documento, las empresas interesadas podrán inscribirse hasta el 3 de agosto, fecha límite para solicitar las bases de la licitación, las cuales estarán disponibles tanto en las oficinas de la Dirección Administrativa del Congreso como en el portal de Compranet Sinaloa.

La primera etapa tuvo un costo de 27 millones 184 mil pesos, mientras que la segunda requirió una inversión de 37 millones 257 mil pesos. Ahora, el Congreso busca adjudicar un nuevo contrato por 22.7 millones de pesos para dar continuidad a la obra.

La inversión anunciada corresponde únicamente a la tercera etapa del proyecto; sin embargo, al sumarse a las dos fases ejecutadas en años anteriores, la ampliación del edificio complementario del Auditorio Superior alcanzará una inversión acumulada de 87 millones 222 mil 627.32 pesos, sin considerar el IVA de la etapa que ahora se licita.

La convocatoria emitida por la Secretaría General a través de la Dirección Administrativa del Poder Legislativo, establece que la contratación se realizará bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado para continuar con la ampliación de las instalaciones ubicadas en el recinto legislativo de Culiacán.

El Congreso del Estado de Sinaloa lanzó una licitación pública nacional para la construcción de la tercera etapa del edificio complementario de dos niveles de la Auditoría Superior del Estado, obra que contará con un presupuesto base de 22 millones 781 mil 627.32 pesos, más impuestos.

El proceso de contratación contempla la apertura de propuestas el 21 de agosto, la evaluación detallada de las ofertas el 24 de agosto y la emisión del fallo el 25 de agosto, a las 12:30 horas.

La empresa ganadora deberá iniciar los trabajos el 31 de agosto de 2026 y contará con un plazo de 242 días naturales para ejecutar la obra, por lo que la fecha programada para su conclusión es el 30 de abril de 2027.

La convocatoria también establece un anticipo del 35 por ciento del monto contratado para facilitar el inicio de los trabajos.

Las empresas interesadas deberán acreditar un capital contable mínimo de 5 millones 700 mil pesos, además de demostrar experiencia en obras públicas o privadas similares al objeto de la licitación.

Asimismo, deberán estar inscritas en el Padrón de Contratistas del Congreso del Estado de Sinaloa, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y presentar opiniones positivas emitidas por el SAT, el IMSS y el Infonavit.

Como parte de los requisitos, los participantes deberán firmar una declaración de integridad, mediante la cual se comprometen a no realizar acciones que busquen influir en el procedimiento de contratación o generar ventajas indebidas durante la evaluación de las propuestas.

La licitación representa la continuidad del proyecto de ampliación del Auditorio Superior del Estado, desarrollado por etapas.

La convocatoria fue emitida el 24 de julio de 2026 y está firmada por la secretaria general del Congreso del Estado, Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez.

Congreso de Sinaloa tiene antecedente de contratar a ex funcionario investigado

Cabe destacar que para realizar trabajos de construcción en la ASE, el Congreso del Estado registra el antecedente de contratar a un funcionario fichado con Cuitláhuac González Ortega, ex funcionario de la Secretaría de Salud que en 2012 fue investigado por irregularidades administrativas relacionadas con contratos de obra. González Ortega fue separado de su cargo debido a una investigación interna que lo ubicó como responsable de signar documentos con firmas falsas, hecho con el que se detectaron irregularidades por 10 millones de pesos.

Documentos oficiales muestran que, tras su salida de la dependencia estatal, González Ortega reapareció como proveedor de distintas instituciones públicas y obtuvo contratos tanto con la Auditoría Superior del Estado (ASE) como con el Congreso de Sinaloa.

Durante 2018 acumuló varios contratos con la Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Sinaloa, incluyendo obras de construcción, remodelación y mantenimiento.

Tan solo ese año aparecen: 433 mil 434 pesos en construcciones para la ASE; 221 mil 884 pesos en mantenimiento; 46 mil 980 pesos en trabajos adicionales de mantenimiento; y una remodelación en el Congreso del Estado por 276 mil 756 pesos.

Para 2020 continuó recibiendo adjudicaciones de la Auditoría Superior del Estado y del Congreso local, incluyendo trabajos de albañilería, instalaciones hidráulicas y eléctricas, adecuaciones y desazolve de drenaje.

En 2021 también obtuvo un contrato para reparación de falso plafón en la ASE por casi 50 mil pesos.