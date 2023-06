“No es solamente detectar al niño, sino ver cuál es la necesidad del niño y de su familia. Si ese niño en casa no fue a la escuela porque no tuvo recursos o porque no hubo espacio en la escuela para ser atendido, entonces tocamos la puerta de la Secretaría de Educación Pública para hacer una estrategia de como ese niño pueda ingresar, quizá no al grado que le corresponde, quizá un grado antes, para empezarlo a nivelar y cuando llegue un nuevo ciclo escolar, irlo ubicando, pero atenderlo, verlo e incluirlo”, precisó la Presidenta del Sistema DIF Estatal.

El Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que la atención a niños y niñas que trabajan debe realizarse de manera específica, satisfaciendo las necesidades de cada uno de estos infantes en materia de salud pública, educación y seguridad.

“Es diferente lo que es un grupo vulnerable a lo que es la pobreza exactamente, por eso hay que atacar con determinados criterios de política social y al grupo vulnerable hay que atacar con transversalidad, que no es otra cosa más que concurran para un mismo propósito todas las disciplinas posibles. A los niños hay que atenderlos desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva médica, etcétera, por eso es muy importante que el niño sea atendido multidisciplinariamente, que es exactamente lo mismo que decir, de forma transversal”, expresó el Gobernador.

En este evento destacó la presencia de Enrique Inzunza Cázarez, Secretario General de Gobierno; Feliciano Castro Meléndrez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Jesús Iván Chávez Rangel, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; y Sara Bruna Quiñónez Estrada, Fiscal General del Estado.