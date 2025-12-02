Lanza el Diputado federal Mario Zamora reforma para facilitar la adopción

El Diputado federal Mario Zamora Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de garantizar que ninguna niña, niño o adolescente en México crezca sin una familia.

La propuesta busca reconocer este derecho de manera explícita en el Artículo 4 de la Constitución y, mediante una reforma al Artículo 73, facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley Nacional de Adopciones.

El legislador sinaloense subrayó que, aunque se han registrado algunos avances en la protección a la niñez, la realidad actual muestra que miles de menores permanecen “atrapados en procesos largos y desiguales” que varían dependiendo del estado.

Actualmente, la adopción se regula de forma fragmentada, lo que da lugar a trámites excesivos, criterios contradictorios y, a menudo, decisiones que no priorizan el interés superior del menor.

De acuerdo con cifras de organismos especializados citadas por el legislador, alrededor de 29 mil niñas y niños viven en centros de asistencia social en el país y a pesar de la existencia de familias dispuestas a adoptar, la falta de juzgados especializados, los juicios prolongados para declarar el abandono y la ausencia de reglas claras y homogéneas impiden que el derecho a la familia se haga efectivo.

El Diputado expuso la urgencia de la reforma.

“La adopción no puede seguir siendo un laberinto burocrático; cada día que un menor pasa institucionalizado es un día que pierde la oportunidad de crecer en un entorno de amor, estabilidad y cuidado”, afirmó Zamora.

La creación de la Ley Nacional de Adopciones permitiría unificar requisitos y procedimientos, además, eliminaría disposiciones discriminatorias, establecería plazos máximos para cada etapa del proceso y permitiría contar con registros nacionales confiables.

La iniciativa también establece que el Estado deberá garantizar, de forma prioritaria y sin dilaciones indebidas, la integración de los menores a una familia propia, ya sea mediante la reintegración con la familia de origen, el acogimiento familiar o la adopción plena, dejando claro que la institucionalización debe ser una medida de carácter excepcional.

En este sentido, se propone eliminar figuras obsoletas como la adopción simple, la cual no brinda estabilidad ni certeza jurídica a los menores.

El priista resaltó que esta medida es un compromiso ético y una respuesta a los estándares internacionales y recomendaciones de expertos que han solicitado un marco legal homogéneo.

“No se trata de facilitar trámites para los adultos, se trata de garantizar derechos para las niñas y los niños. La adopción no es caridad, es justicia”, sostuvo.

Mario Zamora hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas para que respalden la iniciativa y corrijan esta “deuda histórica” con la infancia mexicana.