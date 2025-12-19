Lanzan campaña ‘Ayudar también es ganar’ para el maratón de Culiacán

En el marco de la preparación para la edición número 35 del Maratón Internacional de Culiacán, el comité organizador anunció el lanzamiento de la campaña “Ayudar también es ganar”, una iniciativa diseñada para visibilizar y agradecer el esfuerzo de los miles de voluntarios y colaboradores que hacen posible el evento deportivo más importante de Sinaloa.

Durante una conferencia de prensa encabezada por Miguel Corral Rocha, presidente del Patronato, y la directora del Maratón, Sheila Salazar, se destacó que esta edición no solo celebra la competencia atlética, sino que se convierte en un ejercicio de gratitud y resiliencia para la ciudadanía de Culiacán.

“Nos toca la resiliencia y esta es una parte sumamente importante para nosotros. Sigo aquí por la semilla de gratitud del trabajo de muchos reflejado en un maratón de culichis involucrados en el evento deportivo más grande de Sinaloa”, compartió Corral Rocha.

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la revelación de la logística humana que sostiene la carrera y se estima que existen cerca de 4 mil voluntarios que trabajan desde las madrugadas en áreas críticas como vialidad, seguridad, limpieza y puestos de hidratación.

En la conferencia se habló del Maratón y de cómo hay gente que tiene 35 años en un puesto de hidratación y la gente no sabe cuántos años tiene realizándose este maratón, además, los organizadores señalaron que el evento nació de la ciudadanía y está reconocido entre los 10 mejores del País.

“Es un Maratón que está reconocido entre los 10 mejores de todo el País, es un Maratón que está a los niveles de cualquier maratón del mundo y hay muchas cosas muy buenas”, señaló Sheila Salazar.

La campaña funcionará a través de embajadores, quienes se encargarán de buscar y reconocer públicamente a aquellas personas con trayectorias operativas que normalmente no reciben el foco de atención y entre los primeros galardonados con una medalla simbólica se encuentran

Tanto los Bomberos Veteranos como el Cuerpo de Bomberos de Culiacán recibieron un reconocimiento especial por su labor constante.

El chef Miguel Taniyama Ceballos, coordinador de la cena de carbohidratos y promotor de la idea, enfatizó que este será un Maratón diferente, un evento que simboliza un renacer para la ciudad ante los tiempos difíciles y señaló que es importante la resiliencia para construir de nueva cuenta desde la ciudadanía el evento más grande deportivo de Sinaloa.

“Vamos a construir de nueva cuenta desde la ciudadanía el evento más grande deportivo de Sinaloa, es lo que nos toca, nos toca esta resiliencia y esta parte sumamente importante para nosotros”, dijo Miguel Taniyama.

El evento contará con el apoyo de influencers, equipos de corredores y empresas locales que se han sumado como patrocinadores y sedes oficiales, con una meta de participación de miles de corredores y el Maratón Internacional de Culiacán busca que cada habitante se apropie de esta fiesta, recordando que en esta ciudad ayudar también es ganar.