$!Lanzan campaña para sensibilizar sobre la explotación infantil en cruceros de Culiacán

Este jueves inició una campaña de sensibilización contra la explotación infantil en los cruceros de Culiacán con el propósito de fomentar la denuncia ciudadana y prevenir esta práctica.

La propuesta para su realización fue presentada por la Regidora por el PRI Erika Sánchez Martínez, quien explicó que la a campaña es impulsada en coordinación con el Sistema DIF Culiacán y forma parte de los trabajos de las comisiones unidas de Igualdad, Género, Diversidad e Inclusión, y de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes del Cabildo.

Señaló que el principal objetivo es hacer conciencia entre la población de que la presencia de menores de edad pidiendo dinero en los cruceros no debe normalizarse, ya que se trata de un caso de explotación infantil, conducta que constituye un delito.

“Hay que decirle a las cosas por su nombre, la explotación infantil es un delito que está penado de entre 5 y 12 años”, expresó.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar dinero a niñas y niños en esta situación y, en cambio, reportar los casos al número de emergencias 911 para que las autoridades puedan intervenir y brindar atención a las familias.