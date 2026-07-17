$!Lanzan campaña para sensibilizar sobre la explotación infantil en cruceros de Culiacán

Este jueves inició una campaña de sensibilización contra la explotación infantil en los cruceros de Culiacán con el propósito de fomentar la denuncia ciudadana y prevenir esta práctica.
La propuesta para su realización fue presentada por la Regidora por el PRI Erika Sánchez Martínez, quien explicó que la a campaña es impulsada en coordinación con el Sistema DIF Culiacán y forma parte de los trabajos de las comisiones unidas de Igualdad, Género, Diversidad e Inclusión, y de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes del Cabildo.
Señaló que el principal objetivo es hacer conciencia entre la población de que la presencia de menores de edad pidiendo dinero en los cruceros no debe normalizarse, ya que se trata de un caso de explotación infantil, conducta que constituye un delito.
“Hay que decirle a las cosas por su nombre, la explotación infantil es un delito que está penado de entre 5 y 12 años”, expresó.
Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar dinero a niñas y niños en esta situación y, en cambio, reportar los casos al número de emergencias 911 para que las autoridades puedan intervenir y brindar atención a las familias.
Indicó que actualmente se identifican tres tipos de casos en los cruceros: menores de Culiacán que salen a trabajar para apoyar la economía familiar, niñas y niños que son obligados por terceros a pedir dinero y familias migrantes que recurren a esta práctica durante su estancia en el municipio.
Consideró que el periodo vacacional de verano, sumado a las afectaciones económicas derivadas de la violencia en Culiacán, podría incrementar la presencia de menores en los cruceros, por lo que consideró necesario reforzar las acciones preventivas.
“Es un esfuerzo preventivo, es que sea una práctica que no se dé ninguno de los cruceros. Primero porque importa el interés superior de la niñez, porque este tipo de prácticas afectan su salud, su educación, su desarrollo, es decir, la afectación de sus derechos, es latente cuando se generan estas prácticas”.
Añadió que, además de la participación del DIF y otras dependencias, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal debe fortalecer la detección de estos casos mediante la capacitación de sus elementos y el uso del sistema de videovigilancia para canalizar oportunamente las denuncias.
“Primero capacitando a todos sus elementos para que cuando vean este tipo de delito en las calles actúen”.
Sánchez Martínez destacó que, de acuerdo con un diagnóstico realizado por Sipinna Culiacán entre estudiantes del municipio, el 9 por ciento de las niñas y niños y el 13 por ciento de los adolescentes realizan alguna actividad laboral, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas para proteger sus derechos.
“Para muchos podrá ser mucho, podrá ser poco, pero un solo niño que no tenga garantizados sus derechos en el municipio es suficiente para echar a andar todos los programas y presupuestos del municipio”, apuntó.
Informó que la campaña será evaluada en los próximos meses para conocer su impacto y determinar si será necesario ampliar los recursos destinados a programas de atención y prevención dentro del presupuesto municipal de 2027.