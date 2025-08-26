$!Lanzan en Culiacán campaña Pa´delante para impulsar espíritu de lucha de los sinaloenses

Durante la presentación de la campaña Pa’delante, impulsada por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, su presidente, Roque Mascareño Chávez lanzó un llamado a los medios de comunicación para no convertirse en instrumentos que lucren con la violencia y el dolor que enfrenta Sinaloa.
“Las plataformas digitales están haciendo negocio con la sangre, sembrando terror. Nosotros, los medios responsables de Sinaloa, no vamos a seguir ese paseo; abrimos espacios para construir y reconstruir una comunidad”, señaló el empresario.
La campaña Pa’delante tuvo como punto de arranque la presentación de la canción homónima interpretada por la Banda Culiacancito, además de un anuncio sobre el encuentro ciudadano que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre en el Paseo del Ángel.
El evento reunirá a emprendedores, empresarios y ciudadanos con el objetivo de generar ideas que permitan al estado salir adelante frente a la crisis social y económica que lo golpea.
En su mensaje, también criticó la normalización de contenidos musicales que exaltan la muerte, el narco y la sexualización, los cuales, dijo, han permeado de manera negativa en los jóvenes, restando espacio a expresiones culturales que transmitan valores distintos.
Con esta campaña se busca hacer un llamado a la acción para recuperar espacios en Culiacán, además de atacar las problemáticas desde distintos enfoques.