$!Lanzan en Culiacán campaña Pa´delante para impulsar espíritu de lucha de los sinaloenses

Durante la presentación de la campaña Pa’delante, impulsada por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, su presidente, Roque Mascareño Chávez lanzó un llamado a los medios de comunicación para no convertirse en instrumentos que lucren con la violencia y el dolor que enfrenta Sinaloa.

“Las plataformas digitales están haciendo negocio con la sangre, sembrando terror. Nosotros, los medios responsables de Sinaloa, no vamos a seguir ese paseo; abrimos espacios para construir y reconstruir una comunidad”, señaló el empresario.