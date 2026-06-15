$!Lanzan en Culiacán Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico en escuelas

Con el objetivo de convertir a los niños en guardianes del consumo eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad puso en marcha este lunes el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico en Escuelas en la comunidad de El Diez.

La escuela primaria Miguel Hidalgo fue el escenario donde se presentó la figura de los inspectores del buen uso energético.

Según explicó Jesús Enrique Vargas, superintendente de la zona regional de Culiacán, esta iniciativa busca que los estudiantes trasladen el aprendizaje de la eficiencia energética a sus familias.

“Quiero comentarles a ustedes, nuestros futuros Inspectores del Buen Uso Energético, que les vamos a enseñar cuatro cosas importantes”, afirmó Enrique Vargas.

Pequeñas acciones, grandes ahorros

Durante el arranque del programa, Vargas señaló que la labor de estos nuevos inspectores será promover dinámicas sencillas pero efectivas para reducir el consumo de electricidad y, consecuentemente, el costo del servicio.

Entre las recomendaciones clave que los menores deberán vigilar en sus hogares destacan utilizar un solo cargador por dispositivo electrónico, mantener el aire acondicionado a una temperatura constante de 24 grados centígrados, apagar los sistemas de refrigeración cuando las habitaciones están vacías y evitar la apertura constante del refrigerador.

El evento contó con un teatro robótico, una herramienta interactiva diseñada para mostrar visualmente a los alumnos cómo impactan sus acciones en el ahorro de energía.