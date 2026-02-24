$!Lanzan Liga Élite Soccer: Un proyecto de formación integral para la niñez sinaloense

Con el objetivo de transformar la experiencia del fútbol infantil y priorizar el desarrollo emocional de los deportistas, fue presentada de manera oficial la primera edición de la Liga Municipal Élite Soccer para la formación integral en la niñez sinaloense.

El Diputado Local Kristian Alexis Espinoza García, expresó su entusiasmo por un proyecto que acerca a la juventud a valores y al espíritu deportivo, subrayando que en Sinaloa sobra talento, pero faltan mecanismos de formación.

“La verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes, pero más que contento estoy ilusionado porque proyectos como este, como Elite Soccer, creo que nos acercan cada vez más a la juventud, a los niños, a la formación y al espíritu deportivo”, señaló Espinoza García.

Iván Esparza Pacheco, en representación del Director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, destacó que esta iniciativa cumple con los objetivos institucionales de promover el deporte popular en la capital sinaloense.