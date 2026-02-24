$!Lanzan Liga Élite Soccer: Un proyecto de formación integral para la niñez sinaloense

Con el objetivo de transformar la experiencia del fútbol infantil y priorizar el desarrollo emocional de los deportistas, fue presentada de manera oficial la primera edición de la Liga Municipal Élite Soccer para la formación integral en la niñez sinaloense.
El Diputado Local Kristian Alexis Espinoza García, expresó su entusiasmo por un proyecto que acerca a la juventud a valores y al espíritu deportivo, subrayando que en Sinaloa sobra talento, pero faltan mecanismos de formación.
“La verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes, pero más que contento estoy ilusionado porque proyectos como este, como Elite Soccer, creo que nos acercan cada vez más a la juventud, a los niños, a la formación y al espíritu deportivo”, señaló Espinoza García.
Iván Esparza Pacheco, en representación del Director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, destacó que esta iniciativa cumple con los objetivos institucionales de promover el deporte popular en la capital sinaloense.
La liga se distingue por un enfoque innovador y Rodolfo Echagaray, Director de Producción y Estrategia Digital, explicó que no se trata solo de un torneo más, sino de una experiencia que aborda la formación emocional de los menores.
A través de transmisiones en vivo, entrevistas y resúmenes semanales, se busca que los niños aprendan a expresar sus sentimientos después de cada encuentro.
Daniel Echagaray, promotor del torneo, dio a conocer los detalles técnicos de esta primera edición con el inicio de la categoría infantil con niños de 10 y 11 años.
“Aquí no solo estamos premiando los goles, por supuesto que la esencia del fútbol es siempre la competencia, pero también estamos fortaleciendo la parte emocional del niño, que sepa comunicar lo que siente”, compartió”, compartió Echagaray.
La sede será en las Unidades Deportivas Fovissste Diamante, Santa Fe y Villa Bonita con una fecha estimada de inicio para el 13 de marzo del 2026 y se esperan entre 40 y 60 equipos que disputarán 12 jornadas con una fase final dividida en A y B para garantizar mayor participación.
La liga contará con cobertura total, incluyendo estadísticas, premios individuales y colaboración con agencias de talento para visorías.
En el marco de esta presentación, Espinosa García informó que en el Congreso del Estado se realiza la primera lectura de una iniciativa de ley para impulsar el deporte rural e indígena, buscando brindar más espacios para que los jóvenes sinaloenses sigan soñando a través de la actividad física.
Para los interesados en participar, las inscripciones están abiertas a través del teléfono 66 74 62 12 54.