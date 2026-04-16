$!Lanzan Parques Vivos en Culiacán; Gobierno, empresarios y vecinos invertirán en rescate de espacios públicos

El proyecto contempla una bolsa inicial de 20 millones de pesos destinada a la rehabilitación, mantenimiento y mejora de parques, áreas verdes y espacios recreativos ubicados principalmente en colonias populares del Municipio.

Con el objetivo de recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia comunitaria y generar entornos seguros para niñas, niños y jóvenes, este miércoles fue lanzado en Culiacán el programa Parques Vivos, una estrategia conjunta entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento, empresarios e instituciones de asistencia privada.

Rocha Moya subrayó que la recuperación de parques y espacios comunes impacta directamente en la prevención social del delito, al ofrecer alternativas sanas de convivencia y recreación.

“Muchas gracias por esto, me gusta la idea, y nosotros por nuestro lado también lo estamos haciendo, porque lo sentimos como una línea de nuestro trabajo, pues lo hacemos con dinero del erario público y ustedes lo van a hacer con su esfuerzo de empresarios, y mucho se les agradece”, expresó.

El Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la presentación del programa en Palacio de Gobierno, donde reconoció la participación del sector empresarial y destacó que esta iniciativa coincide con la política pública enfocada en atender las causas que generan violencia.

“Esto es parte de nuestra política, el enfocarnos en las causas, es decir, hay que quitar las causas que generan el delito y si tú les das áreas de esparcimiento, evitas que se vayan a otro lado, que hagan esta cosa o la otra”, sostuvo.

Además, informó que la Secretaría de Obras Públicas ya lanzó una licitación para un nuevo paquete de obras de mejoramiento urbano en parques y espacios públicos, con una inversión adicional de 120 millones de pesos, que se sumará a la colocación de pasto sintético en canchas de futbol realizadas durante los últimos años en colonias, sindicaturas y escuelas.

Por parte de la iniciativa privada, Alberto Coppel Luken explicó que el programa operará bajo un esquema 4x1, donde por cada peso que aporten los vecinos organizados en comités ciudadanos, el programa pondrá cuatro pesos adicionales.

Esto significa que el proyecto cubrirá el 80 por ciento del costo total de cada obra, mientras que los ciudadanos contribuirán con el 20 por ciento restante.

“El Programa Parques Vivos ayudará mucho a los parques, a mejorar sus instalaciones, mejorar su afluencia; siempre hemos estado convencidos que un parque vivo, un parque alegre puede generar paz en sus comunidades, disminuye los delitos, lo hemos comprobado, y queremos seguir apoyando estas iniciativas para seguir teniendo más paz en la ciudad”, afirmó.

A su vez, Jesús Vizcarra Calderón dio a conocer que el Grupo Viz participará mediante el Fondo María Isabel con una aportación de 8 millones de pesos, que se sumarán a los recursos canalizados por Parques Alegres IAP, autoridades estatales y municipales.

“Le agradezco profundamente al Gobernador Rubén Rocha Moya para que podamos hacer sinergia en esta iniciativa y aprovecho para reconocer su gran compromiso con las y los sinaloenses”, manifestó.

En la explicación técnica del proyecto participó Morayma Yaseen Campomanes, mientras que al evento acudieron también la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; el Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Guicho; el Secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio; y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.