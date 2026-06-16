Lanzan proyecto ‘Cobertura Vegetal’ para refrescar Culiacán y promover la paz

Con el propósito de convertir los espacios públicos en pulmones urbanos y zonas de convivencia segura, la organización Parques Alegres anunció el lanzamiento de su proyecto “Cobertura Vegetal” para refrescar y promover la paz en Culiacán.

Durante el evento, el presidente del patronato, Miguel Calderón Quevedo, destacó que la meta es mejorar el entorno ambiental y social de la ciudad a través de la reforestación y el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Queremos que en la medida que tengamos un parque en buenas condiciones, que ese parque sea visitado aumenta los indicadores de paz en esa región”, informó Calderón Quevedo.

La directora general de la asociación, Lilia Carolina López Ceniceros, explicó que el proyecto se divide en dos vertientes principales, que son una campaña masiva de arborización y el programa denominado “Pasto de Lluvia”.

Según la directiva, estas acciones buscan incrementar las zonas de sombra, reducir las islas de calor y facilitar la filtración de agua al subsuelo, permitiendo la recuperación de espacios que actualmente presentan signos de erosión.

“Creemos que los parques no solo son espacios recreativos, también son infraestructura social y ambiental que mejora la calidad de vida, fortalece la convivencia y contribuye a construir una ciudad más saludable y resiliente”, señaló López Ceniceros.

Alicia Verdugo Campos, coordinadora de asesores, detalló que el objetivo para este año es la plantación de 3 mil 500 árboles de especies nativas en aproximadamente 350 parques de la ciudad.

Entre las variedades seleccionadas se encuentran el guamúchil, mezquite, tabachín y ceiba, las cuales fueron elegidas por su resistencia al clima local y su baja demanda de agua.

Verdugo añadió que, de forma complementaria, el programa de pasto busca cubrir la superficie de al menos 180 parques, ofreciendo además servicios de poda mensual a los comités que se integren al proyecto.

Sobre el impacto en la seguridad ciudadana, Calderón Quevedo señaló que la rehabilitación de los parques funciona como una herramienta para la construcción de paz.

Subrayó que la mejora en la infraestructura verde fomenta la visita de familias y deportistas, lo cual genera una cohesión social que ayuda a disminuir los índices delictivos y la violencia en las colonias intervenidas.

Como testimonio de estos beneficios, Víctor Hernández, presidente del comité de la Colonia Adolfo López Mateos, compartió la transformación de su sector tras años de trabajo con la organización.

Describió cómo un terreno que anteriormente era un baldío árido y propicio para actividades ilícitas se ha convertido en un punto de reunión iluminado y arbolado donde los niños pueden jugar y los vecinos convivir en armonía.

Los representantes de la asociación recordaron que la convocatoria para participar permanece abierta desde el 15 de junio, siendo requisito indispensable contar con un comité ciudadano organizado que garantice el cuidado y riego de la nueva vegetación.