$!Lanzan tercera edición de ‘Nuestro Tianguis’; apoyarán a más de mil 200 comerciantes en Sinaloa

La Secretaría de Economía de Sinaloa lanzó este viernes la tercera edición del programa “Nuestro Tianguis”, con el que este año se busca beneficiar a más de mil 200 comerciantes de mercados sobre ruedas en el Estado mediante capacitación y la entrega de equipamiento para mejorar sus condiciones de trabajo.
Durante el evento, el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, informó que en esta edición se entregarán alrededor de 3 mil 600 apoyos, con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos.
Tan solo en Culiacán, dijo, el compromiso es beneficiar al menos a 500 comerciantes, además de incluir a tianguistas de Navolato.
“Es que eso es verdad, es Nuestro Tianguis, es nuestro comercio, y eso es de ustedes, su tianguis, es su comercio, es su pequeño negocio, es su pequeña necesidad que así nacen los de años, nacen de la necesidad y así se van construyendo, se van estableciendo y crecen. En todo ese proceso es que queremos acompañarlos, no solo con equipos, sino con este capacitación”, destacó.
El apoyo consiste en una carpa impermeable, una mesa y una silla, equipo que recibirán los comerciantes que concluyan 20 cursos en línea sobre administración, ventas y manejo de negocios.
El subsecretario de Gestión de Fondos y Financiamiento, José Ángel López Fierro, explicó que el programa busca reconocer la labor de quienes trabajan en los tianguis, al ofrecerles herramientas para fortalecer sus negocios.
Detalló que los participantes deberán completar 20 cursos en una plataforma digital, donde recibirán capacitación sobre administración, ventas y crecimiento de sus negocios. Al concluirlos, podrán acceder a un paquete de equipamiento integrado por una carpa impermeable, una mesa y una silla.
“Son herramientas básicas, pero son herramientas que dignifican su trabajo y le dan esa visibilidad al cliente o a las personas que los visita, los ve organizados y los ve limpios y ordenados”, expresó.
La presidenta de la Asociación de Tianguistas Los Huizaches, Silvia Domínguez, afirmó que este es el primer programa estatal que reconoce de manera directa a este sector.
Señaló que durante años los comerciantes no habían sido considerados por las autoridades.
Indicó que, aunque para algunas personas una carpa, una mesa y una silla puedan parecer apoyos menores, para los tianguistas representan una mejora importante en sus condiciones laborales y contribuyen a dar una mejor imagen a los mercados.
“Es un programa de tal magnitud como el programa Nuestro Tianguis nos da esa identidad que nos fortalece y nos ayuda a mejorar nuestras condiciones laborales”, dijo.
La comerciante Maribel Reyes Moreno, representante del tianguis de Aguaruto y beneficiaria de la primera edición del programa, aseguró que el equipamiento ha permitido proteger la mercancía del sol y la lluvia, además de facilitar la exhibición de los productos.
Durante su mensaje, Aguerrebere Espitia anunció que realizará recorridos por los 11 tianguis de Culiacán y los dos de Navolato para conocer de primera mano las necesidades de los comerciantes.
Señaló que la instrucción recibida por parte de la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde es mantener un Gobierno cercano a la ciudadanía y que las dependencias sean aliadas de quienes generan ingresos a través del comercio.
Asimismo, destacó que la Secretaría de Economía cuenta con otros programas para apoyar a quienes deseen hacer crecer sus negocios, ya sea estableciendo un local comercial o emprendiendo nuevas actividades económicas.