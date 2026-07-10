$!Lanzan tercera edición de ‘Nuestro Tianguis’; apoyarán a más de mil 200 comerciantes en Sinaloa

La Secretaría de Economía de Sinaloa lanzó este viernes la tercera edición del programa “Nuestro Tianguis”, con el que este año se busca beneficiar a más de mil 200 comerciantes de mercados sobre ruedas en el Estado mediante capacitación y la entrega de equipamiento para mejorar sus condiciones de trabajo. Durante el evento, el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, informó que en esta edición se entregarán alrededor de 3 mil 600 apoyos, con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos. Tan solo en Culiacán, dijo, el compromiso es beneficiar al menos a 500 comerciantes, además de incluir a tianguistas de Navolato.

“Es que eso es verdad, es Nuestro Tianguis, es nuestro comercio, y eso es de ustedes, su tianguis, es su comercio, es su pequeño negocio, es su pequeña necesidad que así nacen los de años, nacen de la necesidad y así se van construyendo, se van estableciendo y crecen. En todo ese proceso es que queremos acompañarlos, no solo con equipos, sino con este capacitación”, destacó. El apoyo consiste en una carpa impermeable, una mesa y una silla, equipo que recibirán los comerciantes que concluyan 20 cursos en línea sobre administración, ventas y manejo de negocios. El subsecretario de Gestión de Fondos y Financiamiento, José Ángel López Fierro, explicó que el programa busca reconocer la labor de quienes trabajan en los tianguis, al ofrecerles herramientas para fortalecer sus negocios.