$!Larrañaga Núñez rinde protesta como presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos

Lorenzo Larrañaga Núñez rindió protesta como nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Sinaloa “Lauro Díaz Castro”, para el periodo 2025-2027, en una ceremonia que reunió a líderes del sector agrícola y funcionarios estatales. La protesta se la tomó Ramón Gallegos, subsecretario de Agricultura, quien acudió en representación del titular Ismael Bello Esquivel, en un evento que tuvo lugar en la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, cuyo presidente, Roberto Bazúa Campaña, fungió como anfitrión.

Gallegos subrayó que la instalación del nuevo consejo directivo representa una oportunidad para renovar el compromiso profesional, ético y social de los agrónomos con el campo sinaloense, sector clave para el desarrollo económico y alimentario del Estado. “Hoy es un día significativo que nos reúne en un propósito común, renovar el compromiso profesional, ético y social, que los ingenieros agrónomos tienen con el campo sinaloense actividad de la que me siento orgulloso por ser parte, por ser el motor fundamental del desarrollo económico, social y alimentario de nuestro estado”, señaló.

Larrañaga Núñez sustituirá a Carlos Alfonso López Orona y presentó un plan de trabajo sustentado en cuatro ejes estratégicos, con énfasis en fortalecer la presencia del gremio en el estado. El nuevo presidente reveló que en Sinaloa hay una cifra de 40 mil agrónomos y que apenas 70 estaban presentes mostrando interés en los temas de la agronomía y que todos deberían de tener la intención de valorar su trabajo y reconocer la seria responsabilidad de producir alimentos sanos.

“Somos alrededor de 40 mil agrónomos en Sinaloa y ¿saben dónde están los demás? Somos 70 agrónomos ¿y los demás? ¿se están preparando? ¿están haciendo bien su trabajo? ¿se están valorando? Tenemos una responsabilidad muy seria, la de producir alimentos sanos”, compartió Larrañaga Núñez. El plan contempla expandir la presencia de la escuela en ciudades importantes de Sinaloa, además de posicionar al gremio bajo la perspectiva de una sola salud.

“Necesitamos tener nuestras sedes también en las ciudades más importantes que vienen siendo Guasave, Los Mochis y Mazatlán. El colegio es a nivel Estado y necesitamos ir creciendo”, afirmó. Jesús Vega Acuña, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fue invitado a dar la clausura del evento con palabras unas a la figura de Lauro Díaz Castro, a quien describió como una figura icónica y un agrónomo muy reconocido que hizo mucho por la agronomía sinaloense, apoyando la capacitación y la tecnología durante su gestión. “Esta invitación me tocó algo. No solamente venir a platicar con ustedes, no solamente saludarlos, participar en un evento más, sino que lleva un nombre irónico para mí que es el de Lauro Díaz Castro.”, recalcó Vega Acuña.