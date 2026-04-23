Las 24 escuelas de Villa Juárez cuentan con asistencia del 88 por ciento, pese a violencia, afirma SEPyC

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, aseguró que pese a la violencia en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, la comunidad estudiantil no ha tenido afectaciones, ya que las escuelas de nivel básico y medio superior, continúan con asistencia superior del 80 por ciento.

“(En) Villa Juárez están las 24 escuelas aperturadas en la presencialidad de venir de una circunstancia de su mayoría de escuelas cerradas con una estrategia integral de intervención de todas las instancias gubernamentales”, afirmó.

“Hoy están las 24 escuelas de manera presencial 17 en el turno matutino, 7 en el turno vespertino con un 88 por ciento de niñas, niños y jóvenes que están recibiendo la educación. Hoy podemos decir que en Villa Juárez estamos contribuyendo, no solo en construir confianza con las familias, sino estrechar lazos con los padres y madres de familia de nuestros planteles educativos”.

Recalcó que están contribuyendo en resolver las circunstancias, por lo que agradeció a las instancias que se han sumado a la construcción de confianza como: DIF Estatal, Salud, Semujeres, Bienestar y a la Secretaría General de Gobierno como Coordinación General.

“Todos estamos ocupados en resolver y creo que lo estamos probando”.

A pesar de que declaró que están ocupados resolviendo las situaciones que afectan la educación en la sindicatura, no hizo mención de que es lo que ocurre con el 22 por ciento que no está asistiendo a clases. Si están atendiendo sus actividades en línea o en caso de no tener acceso a sus clases, cuál es la estrategia o de qué manera intervienen para que las y los alumnos que no puedan asistir, cuenten con su derecho a la educación.

Además, señaló que han implementado acciones de apoyo con respecto a las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas colaterales durante los últimos 19 meses de violencia por la pugna al interior del Cártel de Sinaloa.

“Son intervenciones muy puntuales en el grupo al que perteneció alguna niña o algún niño, algún joven, y luego es con apoyo con tanatología que ha sido algo para las familias, acompañar a esas familias durante ese momento de dolor”, expresó.