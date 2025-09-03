‘Las actuaciones ahí están’, defiende Gobierno de Sinaloa ante masacre de Hospital Civil y ataque a nosocomios

El Gobierno de Sinaloa defendió la labor de las corporaciones de seguridad en el ataque en el Hospital Civil de Culiacán que resultó en una masacre, y en dos ataques más a espacios de salud distintos en el que se atacaron a pacientes.

La vocera de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, señaló que en el caso del Hospital Civil no había presencia de agentes de seguridad pues se encontraban realizando rondines.

Señaló que se trabaja en reforzar las estrategias de seguridad implementadas en los hospitales, después de una masacre y otros dos ataques a espacios de salud.

“La presencia de las autoridades en los hospitales es permanente, insisto la posición de la Secretaría de Seguridad Pública es sobre los hechos, y las actuaciones ahí están, cuando hay heridos hay policías en custodia solicitados precisamente por la autoridad investigadora, en este caso se tenía se tenía la seguridad en los rondines que se hace en las inmediaciones de los centros o de los nosocomios, y se tendrán que reforzar las actuaciones definitivamente y en eso precisamente se estaría trabajando por parte de las autoridades de salud y también por parte de las autoridades de seguridad”, dijo la funcionaria al ser cuestionada sobre cómo se implementarán estrategias para evitar que maten a pacientes y sus familias en hospitales del estado.

La noche del viernes 29 de agosto un grupo de civiles armados atacó el exterior del área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán y mató a personas que esperaban noticias de sus pacientes internados.

Este hecho se registró alrededor de las 19:30 horas y dejó como saldo tres personas muertas y tres heridas. Para el 31 de agosto murió la cuarta víctima del ataque.

Al día siguiente, el sábado 30 de agosto, ocurrieron dos agresiones más en las sujetos armados ingresaron a hospitales para asesinar pacientes.

Poco después de las 14:00 fue atacada una clínica privada ubicada entre las calles Escobedo y Venustiano Carranza de la colonia Centro, en la que sujetos armados ingresaron para asesinar a un joven internado por heridas de bala.

El segundo hecho ocurrió casi de manera simultánea, cerca de las 14:00 horas, al reportarse detonaciones de arma de fuego al interior del Hospital General de Culiacán. Los agresores ingresaron vestidos de médicos y mataron a un joven de 21 años que ingresó también herido por balas.