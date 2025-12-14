$!Las Farmacias del Bienestar sí operarán en módulos móviles fuera de los centros de salud

A inicios de diciembre, el Gobierno de México presentó la estrategia de las Farmacias del Bienestar, un nuevo modelo para la entrega de medicamentos dirigido principalmente a personas adultas mayores atendidas mediante el programa Salud Casa por Casa.
La medida contempla la instalación de pequeños módulos móviles ubicados al exterior de centros de salud y de Tiendas del Bienestar, donde se surtirán medicamentos sin necesidad de citas, fichas o ingreso a las unidades médicas.
Tras el anuncio, en redes sociales comenzaron a circular imágenes intervenidas y publicaciones satíricas que pueden poner en duda la veracidad de la estrategia, al mostrar supuestos anaqueles improvisados en la vía pública o escenas exageradas que no corresponden a la implementación real del programa.
Sin embargo, la estrategia sí existe y su funcionamiento mediante módulos móviles es verdadero.
Las imágenes originales corresponden al arranque del programa en el Estado de México, durante un evento encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez el pasado 2 de diciembre. En las fotografías se observa un módulo móvil colocado a pie de calle, atendido por personal de salud, como parte del inicio formal de la estrategia.
Algunas de estas imágenes fueron modificadas posteriormente y difundidas en redes sociales con fines de crítica. En una de las versiones intervenidas se muestra a personal de salud atendiendo una bicicleta como si fuera una ambulancia, imitando la identidad gráfica del Gobierno de México.
Noroeste verificó estas imágenes mediante la plataforma Wasitai, especializada en detección de contenido generado o alterado con inteligencia artificial, y confirmó que las versiones difundidas en redes sociales presentan manipulación digital y no corresponden a material oficial.
Las publicaciones virales, por tanto, corresponden a sátiras de una medida real, no a documentos o imágenes auténticas del programa.
El tema también fue llevado al debate político. El 9 de diciembre, el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, se manifestó en sesión de la Cámara de Diputados utilizando utilería que simulaba uno de estos módulos, como parte de una intervención en la que denunció el desabasto de medicamentos en el país.
LA FARMACIA Y LOS ANAQUELES
De acuerdo con la información oficial, la Farmacia del Bienestar estarán conformadas por módulos móviles con cajas de medicamentos ubicados en el exterior de las unidades de salud, con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos básicos, especialmente para personas adultas mayores.
Estos módulos contarán con 22 medicamentos distintos que, según el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, representan alrededor del 80 por ciento de los medicamentos que consume la población adulta mayor.
Además, al interior de los centros de salud se instalarán anaqueles con capacidad para almacenar aproximadamente 5 mil cajas de medicamentos, los cuales servirán para el resurtimiento constante de los módulos móviles.
VERDADERO
Las Farmacias del Bienestar sí operarán mediante módulos móviles ubicados fuera de los centros de salud. Las imágenes que circulan en redes sociales fueron manipuladas o difundidas con fines satíricos y no invalidan la existencia ni el funcionamiento real de la estrategia.