$!Las Farmacias del Bienestar sí operarán en módulos móviles fuera de los centros de salud

A inicios de diciembre, el Gobierno de México presentó la estrategia de las Farmacias del Bienestar, un nuevo modelo para la entrega de medicamentos dirigido principalmente a personas adultas mayores atendidas mediante el programa Salud Casa por Casa.

La medida contempla la instalación de pequeños módulos móviles ubicados al exterior de centros de salud y de Tiendas del Bienestar, donde se surtirán medicamentos sin necesidad de citas, fichas o ingreso a las unidades médicas.

Tras el anuncio, en redes sociales comenzaron a circular imágenes intervenidas y publicaciones satíricas que pueden poner en duda la veracidad de la estrategia, al mostrar supuestos anaqueles improvisados en la vía pública o escenas exageradas que no corresponden a la implementación real del programa.

Sin embargo, la estrategia sí existe y su funcionamiento mediante módulos móviles es verdadero.

Las imágenes originales corresponden al arranque del programa en el Estado de México, durante un evento encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez el pasado 2 de diciembre. En las fotografías se observa un módulo móvil colocado a pie de calle, atendido por personal de salud, como parte del inicio formal de la estrategia.

Algunas de estas imágenes fueron modificadas posteriormente y difundidas en redes sociales con fines de crítica. En una de las versiones intervenidas se muestra a personal de salud atendiendo una bicicleta como si fuera una ambulancia, imitando la identidad gráfica del Gobierno de México.

Noroeste verificó estas imágenes mediante la plataforma Wasitai, especializada en detección de contenido generado o alterado con inteligencia artificial, y confirmó que las versiones difundidas en redes sociales presentan manipulación digital y no corresponden a material oficial.