$!Las mujeres son fuerza que transforma y ejemplo de resiliencia: Ana Chiquete Elizalde

CULIACÁN._ En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte y la Secretaría de las Mujeres, se sumó a la Clase Nacional de Defensa Personal “Mujeres Imparables”, una iniciativa impulsada para fortalecer la seguridad, confianza y autonomía de las mujeres.
Con la afluencia de más de mil 200 mujeres, niñas y adolescentes, se abarrotó el Gimnasio María del Rosario Espinoza del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sinaloa, donde todas participaron en una jornada de aprendizaje de técnicas básicas de defensa personal a través de la disciplina de judo, con el objetivo de promover el autocuidado y contribuir a la prevención de la violencia de género.
La Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, destacó que el generar espacios que fortalezcan la autonomía, la seguridad y el bienestar de las mujeres, es un acto de reconocimiento a su fuerza, capacidad y contribución en la construcción de una sociedad lejos del machismo y de ideas patriarcales que obligan a las mujeres a detenerse, limitando su desarrollo personal y profesional.
“Porque ser mujer es sinónimo de transformación, fuerza, lucha y resiliencia. Este 8 de marzo conmemoramos la entereza y la valentía de miles de mujeres que, a lo largo de la historia de nuestro País y del mundo, han tenido que sacudir conciencias, alzar la voz y abrir camino para que hoy más mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Gracias a esa lucha hoy avanzamos, y nuestro compromiso es seguir trabajando para que las mujeres tengamos libertad y más oportunidades. También es indispensable que la violencia contra las mujeres siga siendo señalada y denunciada con firmeza, para que ninguna agresión quede en silencio y que las mujeres tengamos justicia”, enfatizó la Secretaria de las Mujeres en el marco de Día internacional de las Mujeres.
“Por primera vez en nuestro País tenemos una mujer Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que nos dice que todas podemos ser lo que queramos y nos invita a seguir nombrando a las mujeres. Sabemos que el camino no es sencillo, pero les decimos a las mujeres no están solas: desde el gobierno de Sinaloa, que encabeza el Dr. Rubén Rocha Moya, y junto con la sociedad seguimos trabajando todos los días, que sepan que hoy tenemos más espacios de atención, que seguimos trabajando en fortalecer la prevención y construyendo un Sinaloa más igualitario”.
La clase formó parte de la convocatoria nacional impulsada por la Secretaría de las Mujeres de México en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y en Sinaloa fue promovida por el ISDE y la Secretaría de las Mujeres, quienes convocaron a la población a sumarse a esta actividad que combina activación física, aprendizaje y fortalecimiento personal.
El director general del ISDE, Armando Camacho Aguilar, dio la bienvenida a las participantes y destacó la importancia de la actividad física como herramientas para el desarrollo integral de cada una de las presentes.
Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación Pública y Cultura, inauguró esta actividad en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, y brindó un mensaje donde señaló como desde 1975 a la fecha se han punteado momentos históricos para las mujeres.
“En este 2026 hemos alcanzado un piso más parejo. Hoy tenemos la oportunidad de tener en nuestra Presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum, la primera mujer que representa con mucho liderazgo a las mujeres en el mundo. Hoy tenemos a un hombre que es aliado permanente de las mujeres en el Dr. Rubén Rocha Moya, por eso nos da gusto esta mañana que a través de la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Mujeres que tiene la rectoría con mucha responsabilidad de trabajar por la protección de nuestras niñas y de nuestras mujeres, hemos sido convocados al lado de un aliado como lo es el Instituto Sinaloense del Deporte”, dijo.
“Mujeres imparables es una forma más de visibilizar que las mujeres podemos ser lo que queramos, que no haya ninguna situación que limite sus sueños y hoy hay una autoridad responsable de la a través de la Secretaría de Mujeres y todo el equipo que colabora de manera permanente en el trabajo diario, Ana Francis Chiquete en nuestra Secretaria de Mujeres nos convoca de manera permanente al trabajo solidario, el acompañar a las niñas, el empoderar a nuestras mujeres para cumplir sus sueños”.
Como autoridades que acompañaron este evento estuvieron Daniel Gutiérrez, Subdirector de ISDE; Mercedes Ibarra, en representación de DIF Sinaloa; Sandra Angulo Cárarez, Secretaria de Transparencia; Guadalupe Cázarez, directora de Programas Preventivos de la SSP; Paulina Peña, subsecretaria de Planeacion Educativa de SEPyC; Wendy Hernández, Subsecretaria de Economía; Gloria Uriarte, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; Connie Zazueta Castro, directora de SIPINNA Sinaloa; y Brenda Rocío García Félix, directora de ICATSIN.