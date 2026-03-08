$!Las mujeres son fuerza que transforma y ejemplo de resiliencia: Ana Chiquete Elizalde

CULIACÁN._ En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte y la Secretaría de las Mujeres, se sumó a la Clase Nacional de Defensa Personal “Mujeres Imparables”, una iniciativa impulsada para fortalecer la seguridad, confianza y autonomía de las mujeres.

Con la afluencia de más de mil 200 mujeres, niñas y adolescentes, se abarrotó el Gimnasio María del Rosario Espinoza del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sinaloa, donde todas participaron en una jornada de aprendizaje de técnicas básicas de defensa personal a través de la disciplina de judo, con el objetivo de promover el autocuidado y contribuir a la prevención de la violencia de género.

La Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, destacó que el generar espacios que fortalezcan la autonomía, la seguridad y el bienestar de las mujeres, es un acto de reconocimiento a su fuerza, capacidad y contribución en la construcción de una sociedad lejos del machismo y de ideas patriarcales que obligan a las mujeres a detenerse, limitando su desarrollo personal y profesional.

“Porque ser mujer es sinónimo de transformación, fuerza, lucha y resiliencia. Este 8 de marzo conmemoramos la entereza y la valentía de miles de mujeres que, a lo largo de la historia de nuestro País y del mundo, han tenido que sacudir conciencias, alzar la voz y abrir camino para que hoy más mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Gracias a esa lucha hoy avanzamos, y nuestro compromiso es seguir trabajando para que las mujeres tengamos libertad y más oportunidades. También es indispensable que la violencia contra las mujeres siga siendo señalada y denunciada con firmeza, para que ninguna agresión quede en silencio y que las mujeres tengamos justicia”, enfatizó la Secretaria de las Mujeres en el marco de Día internacional de las Mujeres.

“Por primera vez en nuestro País tenemos una mujer Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que nos dice que todas podemos ser lo que queramos y nos invita a seguir nombrando a las mujeres. Sabemos que el camino no es sencillo, pero les decimos a las mujeres no están solas: desde el gobierno de Sinaloa, que encabeza el Dr. Rubén Rocha Moya, y junto con la sociedad seguimos trabajando todos los días, que sepan que hoy tenemos más espacios de atención, que seguimos trabajando en fortalecer la prevención y construyendo un Sinaloa más igualitario”.