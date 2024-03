Las niñas, adolescentes y mujeres son las principales agredidas en el transporte público de Culiacán, indicó la integrante del colectivo Amapas del Norte, Cristina Tortolero, luego de que una joven acusó a un conductor de transporte urbano de mostrarle sus genitales sin su consentimiento.

En entrevista desde Noticiero Noroeste, destacó que las mujeres desde que salen de sus casas, esperan el transporte, suben a la unidad y llegan a su destino, están expuestas a ser violentadas; mientras tanto, las acciones del Estado para disminuir el riesgo han sido casi nulas.

“Tendría que ser responsabilidad del Estado estar capacitando y ponerlo de alguna forma como una obligatoriedad, como un requisito. Si ya es un requisito para poder operar por ejemplo en un hospital, para ser un servidor, una servidora pública, el contar con la perspectiva de género, debiera de ser un requisito en el gremio de transporte”.

En ese sentido, comentó que es una responsabilidad de los permisionarios el contar con cámaras de vigilancia al interior de las unidades motoras, inclusive por la misma seguridad de quienes las conducen.

“De hecho, la mayoría de los camiones si cuentan con las cámaras pero no funcionan, o funcionan solamente para ver si no pagaron el camión, pero cuando se trata de una agresión ahí sí no funciona. Entonces, creo que también estamos hablando de un pacto patriarcal”.

El pasado 9 de marzo un conductor de transporte urbano en Culiacán fue detenido luego de que una joven denunciara que al quedar sola en la unidad con el chofer, este le mostró sus partes íntimas.