Desde que Ale tiene memoria, se ha destacado por su habilidad de crear con las manos, la cual siempre ha utilizado como un medio para expresar sus emociones a través de la pintura, y ahora como otro ingreso.

Durante la primaria y secundaria, Ale fue a clases de pintura en las que tanto ella como su maestro notaban la pasión con la que empapaba sus obras y cómo ese medio artístico trascendía en sus sentimientos.

“Me gustaba mucho ir, hablar con mi maestro y sentir el pincel deslizándose, era una sensación que me daba mucha paz y me relajaba, me liberaba estrés, pasaba el tiempo y no me daba cuenta de que la clase ya se iba a acabar y de todos modos me gustaba quedarme un tantito extra”, recordó.

A raíz del confinamiento mundial, en su tiempo libre Ale reciclaba prendas de ropa que ya no quería, al igual que aquellas telas que le sobraban a su madre, para hacer bolsas y sombreros, productos a los que les dejaba su esencia con un poco de pintura.

“Hubo un tiempo en el que estaba sintiéndome como azul y pintaba muchas cosas azules, o cuando me sentía un poquito más como en conexión con la naturaleza y pintaba muchos diseños verdes, se ha ido viendo a lo largo de la historia de la marca, de los diseños que hago y de los colores que uso dependiendo del paso del tiempo”, detalló.