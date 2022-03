Las prioridades de la SEPyC no están en la educación, están en la política: Mexicanos Primero Sinaloa

Ante la nula resolución del conflicto que existe entre la sección 27 del SNTE en Sinaloa y la Secretaría de Educación Pública y Cultura, lo que ha desembocado en paro laborales, el presidente de Mexicanos Primero Sinaloa Gustavo Rojas Ayala señaló que la Secretaría está enfocada en la política, no en la educación.

“Voy a aprovechar para hacerles el llamado que ya he reiterado, las prioridades de la SEPyC no están en la educación, están en la política y eso por hoy me parece que está siendo conflictivo y negativo para el derecho de niños, niñas y jóvenes”, comentó.

“Como resultado de enfrascarse en una disputa política con los sindicatos, la SEPyC ha entre otras cosas impedido que la principal prioridad sea abrir las escuelas y centrarnos en el aprendizaje”.

Rojas Ayala destacó que desde hace más de un año, Mexicanos Primero Sinaloa ha insistido en la importancia de hacer frente a problemáticas educativas reales que afectan a toda una generación de estudiantes en el estado. Para ello, es necesario diseñar e implementar una estrategia integral, que movilice recursos económicos y humanos con un propósito común: evitar una catástrofe generacional.

Sin embargo, la principal prioridad hasta el momento parece ser la disputa política que durante las últimas semanas han confrontado la SEPyC y la sección 27 del SNTE, generando lamentables paros laborales. No se ha priorizado temas de gran urgencia que atentan contra el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en un momento muy delicado.

“Producto de la desavenencia que ciertamente tiene dos partes, lo que hemos visto son paros laborales después de dos años de una interrupción bastante grande y bastante grave de la enseñanza presencial, esto es completamente nocivo para los fines que actualmente queremos venir a perseguir la educación en el estado, hoy la prioridad debería estar 100 por ciento en el aprendizaje de los alumnos”, dijo.

“En el bienestar socioemocional en saber qué apoyos necesitan las comunidades educativas para poder reactivar la enseñanza y cuales son las condiciones para que cada plantel pueda regresar de manera segura, estas disputas políticas, me parecen que nos alejan de estas prioridades y por lo tanto esto es negativo para el derecho a aprender de niños, niñas y jóvenes en el estado”, comentó.

Cabe destacar que entre el SNTE 27 y la Secretaría de Educación existe un desacuerdo de acuerdo a un listado de 23 peticiones que el sindicato ha referido a la dependencia estatal, entre ellas el aumento de bonos y la destitución del subsecretario de Educación Horacio Lora Oliva, situación que todavía no ha tenido una resolución.