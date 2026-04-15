$!Las Tapias, la cabecera sindical que hoy luce como un pueblo fantasma

En la cabecera de la sindicatura de Las Tapias casi no se escucha nada. No hay alumnos entrando a clases, ni vendedores en las banquetas, ni el bullicio habitual de una plaza de pueblo. Apenas tres mujeres caminan por el centro mientras el viento levanta polvo entre casas de adobe abandonadas y fachadas desgastadas por el tiempo. A unos metros, un perro huesudo cruza lentamente la calle vacía. Aunque oficialmente es la cabecera de la sindicatura, hoy Las Tapias luce más cercana a un pueblo fantasma que a un centro de comunidad rural activa.

Ubicada a unos 25 kilómetros al sureste de Culiacán, en una zona serrana delimitada por las sindicaturas de Sanalona, Tacuichamona, Quilá y El Salado, Las Tapias abarca más de 220 kilómetros cuadrados de territorio conformado por caminos vecinales y pequeñas comunidades dispersas. “Sí había mucha gente... yo tengo treinta y tantos años viviendo aquí y sí había viviendo como 200 gentes o 200 personas y de un rato a otro se fueron”, cuenta una de las vecinas que aún permanece en el poblado.







El abandono también alcanzó a las escuelas. El kínder cerró. La primaria cerró. La secundaria también. “Ya está cerrado el kínder, está cerrada la primaria, la secundaria también, porque ya no hubo niños”, resumió la habitante. Las razones, dicen, se acumularon durante años. “Nunca ha habido centro de salud, eso está en La Guamuchilera, en Los Vasitos. Aquí es la sindicatura pero aquí nunca pusieron nada de eso”, lamentó. Las Tapias, cuyo nombre, según el cronista Héctor R. Olea, proviene del náhuatl y significa “lugar guardado con cuidado y vigilancia”, fue históricamente un punto estratégico de observación indígena por su ubicación serrana.



