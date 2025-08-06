$!Las visibles cicatrices de la guerra en Culiacán

CULIACÁN._ Culiacán se ha convertido en un campo de batalla en el que las cicatrices aún no cierran y el duelo por la muerte de más de mil 800 personas es lo cotidiano. La capital de Sinaloa se mantiene sitiada por miles de soldados fuertemente armados, que revisan minuciosamente a civiles como si los capos de la mafia no tuvieran ojos y oídos en cada esquina y evitar los retenes es tan fácil para ellos como recibir claves por radio.











En ese contexto se vive el agresivo cambio de estrategia del gobierno federal, que lo mismo ha dejado trincheras abandonadas en diversos puntos de la capital. También son visibles las armadas con troncos o varas, lonas desgastadas y llantas viejas que sirven de puntos de control, pues la revisión era estricta pero sin resultados.









