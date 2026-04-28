Lauro Gallardo rinde protesta como Diputado tras licencia de Bernardino Antelo

Tras la solicitud de licencia del Diputado Bernardino Antelo Esper ante el Congreso del Estado, su suplente Lauro Gallardo rindió protesta, luego de que el legislador se separara del cargo para atender problemas de salud.

La Diputada Irma Moreno informó que, tras la salida temporal de Antelo Esper, será ella quien asuma la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI.

Asimismo, destacó que la licencia solicitada es por tiempo indefinido, ya que se desconoce cuánto tiempo permanecerá ausente el Diputado propietario debido a su situación de salud.

“La licencia es temporal de nuestro compañero Bernardino Antelo, entonces a partir de hoy estamos con nuevo compañero y asumiendo la responsabilidad de la coordinación. Es por temas personales de salud que atenderá, será un tiempo y ya se incorpora”.

Lauro Gallardo expresó que llega al Congreso con el compromiso de trabajar en conjunto con su bancada, y dijo sentirse honrado por asumir esta responsabilidad.

“Decirles que vengo a sumar, a construir, a remendar las cosas pendientes en Sinaloa y es un honor trabajar con mis compañeras Irma y Paola, expertas en política y seguro que haremos equipo”.

Se dio a conocer que Gallardo cuenta con más de 50 años de militancia en el PRI.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos como director de Vialidad y Transporte en Salvador Alvarado, delegado del partido en ese municipio y secretario general del PRI.

El nuevo Diputado fue recibido por las y los legisladores del Congreso del Estado y se integrará al grupo parlamentario del PRI mientras Bernardino Antelo Esper permanece con licencia.