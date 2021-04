Lauro Meléndrez, la historia de cómo un fracaso para hacer una especialidad de medicina, lo llevó a emprender

Lauro Meléndrez Parra, presidente Ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa fue invitado por el mismo organismo que preside para que compartiera su vida empresarial, de cómo logró el éxito del que goza luego de haber fundado Farmacon.

Es el capítulo 9 de CodeTalks, un espacio donde empresarios cuentan sus historias de emprendimiento, y hoy quien es la cara de Codesin, comparte su historia empresarial.

En el emprendimiento como en la vida, uno debe aprender de los fracasos, y saber enfrentarlos y darles la vuelta, en el caso de Lauro, su fracaso fue no haber sido aceptado para una especialidad de Medicina, carrera que estudió en parte para complacer a su familia.

“En la familia, nosotros venimos de un medio rural, siempre hubo admiración por los médicos y yo queriendo complacer a mis parientes, en un modo escogí estudiar Medicina. Lo hice con mucha suerte, me aceptaron en la UNAM cuando era muy difícil entrar, terminé con un buen promedio, 93, el problema empezó cuando presenté examen para hacer especialidad y no fui aceptado, siempre he dicho que no fui aceptado porque lo presentaron más de 10 mil y aceptaron creo que a mil”, comparte.

“Decidí que en lugar de tomar el examen aquí en México, ir a Estados Unidos, ahí sí me dijeron cuánto saqué, saqué 67 por ciento y ocupaba 75, y pues el idioma era una barrera importante, y podía haberlo hecho de nuevo pero entonces me regreso a México, ya tenía una hija y decidimos emprender en la farmacia aprovechando que mi familia es de comerciantes de toda la vida, yo nací en un abarrote y era médico”, añade.

Así es como nace en 1985 Farmacia el Continental y que en 1997 cambió a como se conoce hoy en día, Farmacon. El camino no fue sencillo y recomienda a todo aquel que busca emprender, hacerlo estando 24/7 en ese proyecto, nada de medias tintas, porque si no, no habrá otra forma de lograr el éxito, además, de no dejarse vencer al primer revés en su proyecto.

“Emprender no es algo fácil, para empezar, se tiene que tener vocación, que yo la tenía, porque yo nací comprando y vendiendo productos aunque sea de manera empírica, si no fuiste creado en un ambientes de comerciantes seguramente es más difícil... las características que a lo largo del tiempo nos dieron el éxito fue la perseverancia, el manejo de la frustración, porque hay muchos obstáculos que vencer en un emprendimiento y al final el deseo de superación de aprendizaje”, subraya.

“La cultura empresarial en mi caso era muy baja, yo afortunadamente fui invitado a ICAMI, y ahí me encontré con la capacitación, con la cultura empresarial, y después me uní a organismos como Cámara de Comercio, que ahí preguntándole a otros consejeros fui aprendiendo... de ahí me invitaron a Ejecutivos de Venta, que todos los sábados tenemos invitados expertos en los diferentes temas, es muy importante la formación en habilidades que te permitan manejar el back office como dicen ahora, porque si no, te vas a quedar como un empresario personal, que está bien si así quieres, pero que no sea porque tú querías y no podías porque te faltaban competencias que podías adquirir en las universidades”, añade.

Algo vital para emprender es cultivarse, tal y como lo hizo Lauro por años. Reconoce que el dinero para arrancar un negocio es importante, pero no es lo que determina el éxito o no, lo más importante es tener un buen plan de negocios, es por eso que para él, para emprender no se necesita ser necesariamente rico.

“Hay mitos que para emprender se necesita ser muy rico, yo creo que no es tanto al inicio el tener mucho recurso, es tener una buena idea, un buen plan de negocios e iniciar ejecutando ese plan de negocios con recursos propios o préstamos familiares, ya que el negocio está en función o tienes más claro tu plan, es más fácil acceder a créditos o inversionistas ángeles, porque ellos invierten su dinero donde la factibilidad financiera está con el menor riesgo posible, entonces no van apoyar ideas no sustentadas en un plan de negocios”, señala.

Meléndrez Parra da sus últimos consejos para aquellas personas que quieran emprender. Los llama a no darse por vencidos, pero sobre todo, estar mentalizados a que del 100 por ciento de quienes inician una empresa, a lo mucho el 3 por ciento logra ser millonario, y alrededor del 7 por ciento vive bien de ese negocio, el 90 por ciento suele fracasar.

“Una vez que inicia entregarse a ese emprendimiento al 100 por ciento, porque emprender, no es para andar a medias tintas, o le entras con todo, y mejor búscate un trabajo de 9 a 5 en una empresa que te permita vivir bien, se vale, porque emprender es un gran compromiso, porque aparte de tener que esforzarte, tienes que tener la habilidad de formar equipos de trabajo, cumplir con la ley, que son muchos los requerimientos”, explica.

“No todos los que emprenden se hacen millonarios el porcentaje es muy bajo, de 100 que emprenden fracasan 90 por ciento, y de esos 10 se hacen ricos, por decir un número, no creo que más de dos o tres por ciento, el otro ocho por ciento viven bien y no está mal, pero hacerse millonario emprendiendo es poco probable”.