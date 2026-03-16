Le llegaron casi $4 mil en el recibo de luz; denuncian cobros abusivos de la CFE en Villa Juárez

De un recibo a otro, un usuario de Villa Juárez recibió un cobro de 3 mil 964 pesos por consumo de energía eléctrica, por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Este usuario, que solicitó el anonimato para proteger sus datos, denunció que se le reflejó un cobro muy alto en el periodo del 7 de enero al 7 de febrero de 2026, en comparación con su historial que en los años anteriores durante esta temporada.

“Se elevó muchísimo el costo. Eso es lo que hacía mencionar en la comparación que envió en las imágenes, que en años anteriores en el 2024 y en el 2025 no subía el costo de de 400 pesos, pongámosle y ahora se elevó muchísimo en este año. Yo me fui con mis vecinos platiqué y también me dijeron y unos se metían a la aplicación bajaban de sácatelas, también era lo mismo”, apuntó.

Por este problema, acudió a las oficinas de CFE, sin embargo, no le dieron solución, por lo que fue a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde le explicaron que para que la CFE atienda la denuncia, deben acumularse más quejas para que la Comisión actúe de manera general, y no solo particular.

De acuerdo con lo que compartió, la razón del aumento del costo es a que le están cobrando una tarifa que no corresponde a la temporada actual y que este incremento se dio por un error en el sistema, según la respuesta que le dieron en la Profeco.

“Entonces, el consumo sí está bien. El problema está en esto. Nos vamos a los históricos. No es lo mismo el consumo que yo octubre de septiembre a noviembre”, dijo.

Actualmente está en espera de esta aclaración e invitó a las ciudadanía que enfrenta la misma situación a que acuda a las oficinas de CFE a realizar su aclaración.

“Tenemos que empezar a hacer, hay que invitar a la gente a que vaya. Y ahí me dijo, es que es obligación y Comisión, nos atienda. Es la obligación”, enfatizó.