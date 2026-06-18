Legisladores y ciudadanas viajarán a CDMX para exigir respuesta de CFE por recibos elevados

Durante los próximos días, una comisión especial integrada por Diputadas y Diputados del Congreso de Sinaloa, acompañados por tres ciudadanas, visitará las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México para buscar una solución a los problemas relacionados con los altos cobros en los recibos de energía eléctrica.

Así lo confirmó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, quien señaló que esta visita se realizará en respuesta a las múltiples manifestaciones y quejas expresadas por la ciudadanía respecto a los elevados costos del servicio eléctrico.

Explicó que se acordó conformar una comisión especial que acompañará a las ciudadanas en las gestiones necesarias ante la CFE.

“Estamos acordando todavía la fecha para que acudan a atender este tema”, declaró.

Sin embargo, aclaró que aún no se ha definido con precisión qué Legisladores integrarán dicha comitiva y la fecha en que se esté realizando esta visita.

Guerra Ochoa destacó que el objetivo principal de estas gestiones es encontrar una solución que beneficie a la ciudadanía, la cual ha manifestado su inconformidad por los altos cobros reflejados en los recibos de energía eléctrica.