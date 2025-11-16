$!Leonidas Alfaro honra la memoria de Javier Valdez en la FIL Culiacán 2025

CULIACÁN._ Durante su participación en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, el escritor Leonidas Alfaro revisitó uno de los acontecimientos que han marcado al periodismo mexicano en la época contemporánea: el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.
Con su libro “¿Quién mató a Javier Valdez?”, Alfaro retoma el acontecimiento y honra la memoria del periodista sinaloense, asesinado en mayo de 2017 en Culiacán.
El escritor precisó que su obra no es nueva, sino que fue presentada en 2019, y surgió tras el homicidio de Valdez Cárdenas, con quien tenía una relación cercana.
“(Javier Valdez era) de una manera tan sencilla y amable que él era”, expuso.
Alfaro describió conversaciones que mantuvo con el periodista antes del crimen.
“¿Por qué tienes que ser tú el que enfrente esta cosa tan terrible?”, contó que le preguntaba.
Según relató, Valdez Cárdenas le respondía: “Yo como están las cosas, las tengo que decir porque se tienen que decir”, y añadió otra frase: “Si tú dices que me van a quebrar, pues ni modo”.
El escritor aseguró que el periodista mantenía firme su postura: “Nadie que sea sentenciado a muerte en este ambiente de salvaje violencia se salva, nadie así sea quien sea”.
Alfaro explicó que para elaborar el libro realizó una investigación en la periferia de la ciudad y que decidió no incluir nombres.
“No me expongo a dar nombres precisamente tratando de evitar que haya esa rendija para que también me señalen y me den ‘cran’”, afirmó.
Respecto al trabajo de Javier Valdez, destacó la relevancia de sus obras y recordó que incluso el periodista le había expresado su interés por escribir novela.
“Yo quiero escribir como tú... tu formación te da una base sólida para seguir el camino al periodismo, pero quiero hacerlo con una estructura de novela”, dijo que le comentó en una ocasión.
Al cerrar, Alfaro se refirió al trasfondo histórico del narcotráfico en Sinaloa y mencionó que “el narcotráfico ha existido desde los años 40”, aludiendo a convenios para el cultivo de amapola durante la Segunda Guerra Mundial.
Celebró además la realización de la Feria del Libro Culiacán como un espacio de encuentro e intercambio cultural.
“Estoy muy contento y además muy agradecido de que ustedes, en lugar de estar en la playa o en algún restaurante por ahí, estén aquí. Es una gran deferencia que yo agradezco de todo corazón”, señaló.
El autor recordó que la FIL había enfrentado suspensiones en años previos y celebró que la edición actual pudiera realizarse.