$!Leonidas Alfaro honra la memoria de Javier Valdez en la FIL Culiacán 2025

CULIACÁN._ Durante su participación en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, el escritor Leonidas Alfaro revisitó uno de los acontecimientos que han marcado al periodismo mexicano en la época contemporánea: el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas. Con su libro “¿Quién mató a Javier Valdez?”, Alfaro retoma el acontecimiento y honra la memoria del periodista sinaloense, asesinado en mayo de 2017 en Culiacán. El escritor precisó que su obra no es nueva, sino que fue presentada en 2019, y surgió tras el homicidio de Valdez Cárdenas, con quien tenía una relación cercana. “(Javier Valdez era) de una manera tan sencilla y amable que él era”, expuso.

Alfaro describió conversaciones que mantuvo con el periodista antes del crimen. “¿Por qué tienes que ser tú el que enfrente esta cosa tan terrible?”, contó que le preguntaba. Según relató, Valdez Cárdenas le respondía: “Yo como están las cosas, las tengo que decir porque se tienen que decir”, y añadió otra frase: “Si tú dices que me van a quebrar, pues ni modo”. El escritor aseguró que el periodista mantenía firme su postura: “Nadie que sea sentenciado a muerte en este ambiente de salvaje violencia se salva, nadie así sea quien sea”. Alfaro explicó que para elaborar el libro realizó una investigación en la periferia de la ciudad y que decidió no incluir nombres. “No me expongo a dar nombres precisamente tratando de evitar que haya esa rendija para que también me señalen y me den ‘cran’”, afirmó.