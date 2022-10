Levanta Jonatan la voz y denuncia mal trato del Issste en Culiacán

A través de una publicación en redes sociales Jonatan Azbat Carrillo, un paciente con VIH Sida, denunció el mal servicio médico y la ausencia de estudios de laboratorio en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado (Issste) para pacientes con su condición.

Pues lleva más de un mes solicitando un estudio de vital importancia que le permite conocer su estado de salud, el estudio de carga viral para VIH que debe hacérselo cada seis meses.

Le tocaba en septiembre y debido a cuestiones burocráticas aún no se lo hacen; lo peor es que en este momento el Issste no cuenta con los convenios y contratos para que sus pacientes subrogados se realicen dichos estudios en otras instituciones médicas.

“Es un problema derivado de que al Issste se le caducó o se le venció el contrato que tenía para subrogados, hay estudios de laboratorio que Issste como tal no los realiza y tiene que contratar a otra empresa para que los realice, en este caso el estudio que yo necesito, que se me tiene que hacer cada seis meses es una carga viral para VIH, esta carga viral lo que me da en el resultado es la cantidad de réplicas del virus que hay en mi sangre”, explicó Jonatan Azbat en entrevista a Noroeste.

Siguiendo el protocolo y sus necesidades médicas, Jonatan acudió al Issste en septiembre, a surtir medicamento y solicitar el pase para realizarse dicho estudio.

Pero lo que obtuvo por respuesta en el Departamento de Infectología fue que en este momento el Issste no cuenta con ese servicio.

Información que le fue confirmada más tarde por el Subdirector de la unidad.

Afortunadamente el estado de salud de Jonatan es estable, su cuerpo ha recibido de manera correcta los medicamentos y no presenta riesgos o un estado de gravedad.

Sin embargo, hay muchos otros pacientes que requieren con urgencia este estudio y no pueden acceder a él.

“Afortunadamente yo estoy en una condición de indefectible e intransmisible, esto quiere decir que como tengo una adherencia ya al medicamento en mis cargas virales me aparece indetectable, no se encuentran copias del virus en mi sangre”, explicó.

“Pero ¿qué pasa si existe un paciente que apenas esta empezando a tomar su tratamiento, un paciente que todavía no saben cuál es su carga viral?, es una incertidumbre muy grande la que está afectando a toda la comunidad que vive con VIH el no saber y no tener la certeza de cuál es su carga viral”.

Derivado de la publicación en redes sociales, otros pacientes y usuarios del servicio médico han comentado otras deficiencias y fallas en el sistema de salud, comentan la falta de medicamentos y malos tratos.

“Con mi publicación no solamente está saliendo ese tema, está saliendo que hay desabasto de otros medicamentos, que la atención es pésima, quejas de la encargada de la atención al derechohabiente, quejas hacia su persona del trato que reciben los derechohabientes al Issste”, explicó Jonatan Azbat