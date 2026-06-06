$!Levanta la mano Abel Eduardo Camacho para ser gobernador sustituto de Sinaloa

El empresario y activista social Abel Eduardo Camacho Nevárez anunció su intención de ser considerado para la gubernatura sustituta de Sinaloa en caso de que la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, decida separarse temporalmente del cargo por maternidad. Durante un encuentro con medios de comunicación, el fundador del movimiento “Movimiento del Mañana” señaló que decidió levantar la mano como ciudadano al considerar que cuenta con la experiencia necesaria para encabezar el Poder Ejecutivo estatal.

“Levanté la mano para solicitar como ciudadano la gubernatura interina ahora que Yeraldine va a tomar el tema de maternidad”, indicó Camacho Nevares. A sus 35 años y originario de Salvador Alvarado, recordó sus raíces humildes como trabajador del campo y habitante de casas de tejabanes, una experiencia que, asegura, le permite conocer de cerca las carencias de la ciudadanía. Además de su faceta empresarial en el sector de la repostería y la maquinaria, destacó su pasado como deportista de alto rendimiento.

“Yo conozco la vida de abajo, trabajé en el campo, me tocó trabajar de peón, de mesero, hasta que tuve la dicha de desarrollarme como empresario”, afirmó. El aspirante enfatizó que su movimiento ya opera en la entidad mediante lo que llaman conciencia educativa, realizando labores de mantenimiento en escuelas que incluyen desde la donación de aires acondicionados hasta poda de árboles y reparaciones eléctricas. Según Camacho Nevares, su equipo está integrado por 66 personas en su estructura principal, operando con recursos propios y el apoyo voluntario de ciudadanos.