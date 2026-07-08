Levanta paro el Suntuas; trabajadores ahora trabajarán bajo protesta tras anuncio de pagos

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa levantó este martes el paro laboral que mantenía desde hace nueve días y anunció que los trabajadores ahora regresarán a sus actividades pero bajo protesta, luego del compromiso de la Rectoría de cubrir la quincena y la prima vacacional que permanecían pendientes.

El Secretario general de Suntuas, sección Administrativos, Isfa Bernabé Leal Salazar, explicó que la decisión fue tomada tras una reunión con el Comité Ejecutivo y luego de conocer los avances en las gestiones realizadas por el Rector Jesús Madueña Molina para obtener un adelanto de participaciones federales.

Indicó que el pago de la segunda quincena de junio y de la prima vacacional pendiente sería depositado este mismo martes, mientras que existe el compromiso de que durante la próxima semana se cubran también la quincena de julio y la prima vacacional restante, una vez que lleguen los recursos.

Señaló que, aunque el conflicto no está resuelto de manera definitiva, el sindicato consideró que la lucha ha dado resultados y que era momento de transformar la estrategia sin abandonar las exigencias.

“Vamos a trabajar bajo protesta; la lucha sigue, solamente cambia la forma de manifestarnos”, expresó.

El dirigente añadió que uno de los factores que influyó en la decisión fue cuidar la salud de los trabajadores que permanecían en los plantones, debido a las altas temperaturas registradas en Sinaloa.

Además, afirmó que también se buscó evitar mayores afectaciones a los estudiantes, ya que durante el paro permanecían suspendidos diversos trámites administrativos, como la expedición de títulos, certificados y otros documentos indispensables para procesos de inscripción.

El Suntuas advirtió que continuará vigilando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Rectoría y que, en caso de presentarse nuevos retrasos en el pago de salarios o prestaciones, el paro podría reanudarse.

El sindicato informó que, de manera paralela al conflicto local, mantiene gestiones a nivel nacional para impulsar cambios en la legislación y en el presupuesto destinado a las universidades públicas, con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores universitarios.