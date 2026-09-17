Levanta Protección Civil de Culiacán suspensión a El Guayabo

Protección Civil Municipal levantó la suspensión al bar El Guayabo, luego de que el establecimiento presentó una carta compromiso y avances en las observaciones realizadas durante una inspección previa.

El director de la dependencia, Jesús Bill Mendoza, informó que los sellos fueron retirados y el bar pudo reanudar actividades.

El Guayabo había sido suspendido debido a que no había presentado avances sobre las observaciones que Protección Civil le había realizado días antes.

Entre los aspectos que revisa la dependencia están los dictámenes eléctricos y estructurales, mantenimiento de equipos, capacitaciones y el programa interno de Protección Civil.

Mendoza señaló que el establecimiento todavía deberá cumplir con todas las observaciones pendientes.

“Estaremos al pendiente para el cumplimiento total de todas y cada una de las observaciones”, indicó.

La suspensión formó parte del operativo de revisión de bares que autoridades municipales y estatales mantienen en el primer cuadro de Culiacán.

El funcionario señaló que este operativo continuará y se realizarán las acciones correspondientes para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil.