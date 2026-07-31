$!Levantar tapas de alcantarillas durante lluvias provoca taponamientos en el drenaje sanitario advierte JAPAC

Levantar las tapas de las alcantarillas para desalojar más rápido el agua acumulada en las calles es una práctica que termina afectando el funcionamiento del drenaje sanitario, advirtió la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. En ese sentido, señaló que esta acción provoca obstrucciones que pueden derivar en derrames de aguas negras. La paramunicipal informó que, durante la actual temporada de lluvias, ha detectado colectores que vuelven a taparse poco tiempo después de haber sido desazolvados, debido al ingreso de lodo, piedras, basura y otros residuos arrastrados por la corriente.

“Parece ser una solución inmediata para disminuir un encharcamiento, en realidad solo traslada el problema. Los residuos que ingresan al sistema sanitario ocasionan nuevas obstrucciones que derivan en derrames de aguas residuales, afectaciones en vialidades y colonias”, señaló. Explicó que, aunque abrir las alcantarillas puede parecer una solución inmediata para disminuir los encharcamientos, en realidad ocasiona daños al sistema de drenaje sanitario, ya que este no está diseñado para recibir ese tipo de materiales. Como consecuencia, se generan nuevas obstrucciones que derivan en derrames de aguas residuales en calles y colonias, además de que las cuadrillas deben repetir trabajos de limpieza que ya habían sido realizados. La Japac indicó que sus brigadas atienden de manera permanente entre 70 y 80 reportes mensuales relacionados con el drenaje sanitario, por lo que este tipo de acciones representa una carga adicional para la operación del sistema.