Ley animal y predial a campos de golf, dos vetos de Quirino que la 64 Legislatura quiere tumbar

La discusión sobre el impuesto predial a los campos de golf de acuerdo al valor del suelo fue retomado por la 64 Legislatura, pues se discutió en la legislatura pasada, sin embargo, por veto del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, no entró en vigor, por lo que ahora se busca superar ese veto, de igual manera con la Ley de Protección Animal de Sinaloa, la cual fue vetada por el mismo mandatario por no estar de acuerdo en una parque que refiere a la prohibición de la tauromaquia, el actual Pleno no quitará el dedo del renglón y va por la prohibición de esta práctica.

“Ya la Comisión de Hacienda va a iniciar, la idea es que cerremos este periodo ordinario tomando una definición ¿cuál? no lo sé todavía, la comisión empezará a realizar las observaciones para hacer un dictamen”, dijo en relación a la Ley de Hacienda Municipal en que se trata el cobro del impuesto predial de los campos de golf.

En cuanto a la despenalización del aborto en Sinaloa, tema del que se tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abrirá un espacio de diálogo para las personas que estén a favor y en contra, el cual será el miércoles 26 de enero en el Congreso del Estado y los grupos interesados en participar ya se comunicaron y están contemplados para dialogar con la Jucopo.

“El acuerdo que tenemos es abrir para que todas las voces lleguen al Congreso, todas las voces las vamos a escuchar mediante un diálogo no de sordos, sino en el sentido que debe significar esto, totalmente abierto”, dijo Castro Meléndrez, aclarando que no garantiza que a partir de estos diálogos se pueda discutir y votar rápido el tema del aborto.

La Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos no saldrá en el primer periodo ordinario de la 64 Legislatura, pero no descartó la posibilidad de que se tengan sesiones extraordinarias mientras la Diputación Permanente esté en funciones para discutir y votar esta y otras que sean necesarias.

Uno de los temas fijados que ya lograron sacar adelante es de rechazar la reducción de 40 a 30 diputados y diputadas, lo cual fue una contrarespuesta a la reforma constitucional en materia electoral para dejar sin efecto parte del decreto 105 del 2017, ahora solo se espera la respuesta de los cabildos sobre el tema.