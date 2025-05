Ley contra ‘halconeo’ no está bien encuadrada, necesita reformarse nuevamente: Diputado del PAN

CULIACÁN._ La reforma al Código Penal del Estado, con la que se buscó combatir el delito de “halconeo”, no está bien encuadrada y se requiere una nueva modificación a la Ley, señaló el Diputado local del Partido Acción Nacional, Jorge Antonio González Flores.

“Lo que pasa es que esa reforma para generar ese artículo o esa Ley no está encuadrada muy bien en la conducta de las mismas personas, es complejo de explicar, pero los ministerios públicos no están teniendo los elementos suficientes para integrar las carpetas de investigación.

“Hay una laguna legal, y no hay que cegarse. Entonces hay que entrarle a ese tema y legislarlo nuevamente”, apuntó González Flores.

“Existiendo las lagunas legales a como están, va a ser difícil consignar o judicializar cualquier carpeta de investigación”, aseveró el Diputado.

Dicha reforma, votada el 22 de abril pasado por el Congreso de Sinaloa, modificó el artículo 293 Bis del Código Penal, para ampliar las conductas que se consideran “halconeo”. Ahora basta con que un civil persiga a elementos de instituciones de seguridad pública o militares para que pueda ser detenido.

Casi un mes después de aprobarse esta reforma, el 15 de mayo, la Fiscalía General del Estado informó que obtuvieron la vinculación a proceso contra Juan Alfredo “N”, por delitos contra actividades institucionales o “halconeo”, por perseguir a bordo de una motocicleta a agentes de la Guardia Nacional que patrullaban en la colonia Centro del municipio Salvador Alvarado

En el comunicado de ese hecho, la FGE informó que al detenido le aseguraron una cubeta con 40 ponchallantas y un radio portátil. Juan Alfredo recibió como medida cautelar la prisión justificada para continuar su proceso penal.

El Diputado del PAN advirtió que, por la manera en que está diseñada la Ley contra el “halconeo”, será complicado que la Fiscalía de Sinaloa pueda trascender en estas investigaciones.

“Que ellos mismo digan en qué parte no está encuadrando, en dónde no pueden integrar la carpeta de investigación, o peor aún, que no la puedan judicializar, es decir, mandarla al Juez”, enfatizó.