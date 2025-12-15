$!Ley de Aguas beneficiará a productores, porque todos tendrán derecho de acceder al líquido, dice Domínguez Nava

Lo que se plantea es revisar las concesiones actuales y aquellos volúmenes de agua que no se usan, deben reasignarse a productores que estén buscando tener agua y que hasta el momento se les había venido negando ese derecho, prosiguió.

Mencionó que hubo mucha polémica porque las concesiones se concentraban en pocas manos y muchas veces no se utilizaban todos los volúmenes de agua y los particulares lo que hacían era vender el líquido, tratándolo como mercancía y un bien público, lo convertían en privado.

Con estas reformas todos los productores tendrán el mismo derecho de acceder al uso del agua para la producción agrícola de una manera regulada, agregó la legisladora en conferencia de prensa realizada en Mazatlán para informar del trabajo legislativo realizado en la Cámara de Diputados.

La Ley de Aguas aprobada, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, es innovadora y da para atrás a todo el andamiaje de privatización que impusieron las políticas neoliberales, dijo Graciela Domínguez Nava, diputada federal del distrito 01.

Explicó que si había una unidad nueva de agricultura, ejidos, o de pequeña propiedad, ante la falta de más permisos de concesiones, entre privados se vendían el agua y con estas reformas se termina este negocio entre privados.

Con estas reformas la Conagua recupera muchas facultades y el Estado es el órgano rector para dar ordenamiento al agua y ahora todo lo que es público deberá tener un uso público no privado como se hacía con el agua.

Lo público lo explotaban unos cuantos privados, las concesiones del agua se concentraban en pocas manos y la factura la pagaba el pueblo, cuestionó.

Domínguez Nava agregó que este tema desató muchísimas acusaciones, sobre todo de PRI y el PAN, ya que ellos cuando gobernaron diseñaron un esquema de leyes que le daba prioridad al uso privado de agua.

Indicó también que ante períodos de escasez de agua tiene que haber una prioridad para el consumo doméstico entonces con esta ley se pone orden desde el ámbito social, de justicia y también de medio ambiente.

Puntualizó que el tema generó mucha polémica porque existe una oposición que pretende engañar a la gente porque durante la discusión surgieron nombres de quienes tienen concentrada el agua y muchos fueron funcionarios de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y otros del gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

Indicó que en el gobierno de la cuarta transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, no únicamente plantea una ley, sino que está invirtiendo en tecnología para hacer más eficiente el uso de suelo agrícola.

Domínguez Nava también destacó que otras de las reformas importantes aprobadas es a la Ley de Salud referente a las compras consolidadas y a la regulación de los vapeadores y cigarrillos electrónicos como una política de prevención a la salud.

Hay estudios que señalan que cada vez son niños y jóvenes los que más consumen vapeadores siendo igual de dañinos que un cigarro convencional.

Hay un alto porcentaje de problemas de salud que requieren que nuestra Ley de Salud establezca una regulación y por eso se estableció la prohibición de su fabricación, comercialización, exportación, importación, manifestó.