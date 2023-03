La Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa está vigente, su aplicación no se paraliza, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez.

Observó que las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa han generado información falsa, afirmando que la institución está amparada ante esta ley.

“Lo queremos decir claro: la UAS no está amparada, es imposible. La única posibilidad que tiene para ello es que la ley le afectara a su patrimonio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Amparo, esa es la única posibilidad, pero al no hacerlo, por lo tanto no existe la protección o el amparo”, agregó.

El legislador añadió que falta a la verdad el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña, por ello es imprescindible hablar a la comunidad universitaria y a la sociedad sinaloense con apego a la verdad, sin engaños, sin falacias, con apego irrestricto a la ley.

El diputado Feliciano Castro hizo alusión a ocho amparos que se han presentado por consejeros universitarios en lo individual, no como representantes de la UAS, ya que de acuerdo a la Ley no son los facultados para representarla en un procedimiento de amparo.

Ellos, dijo, presentaron recursos de amparo, y de los ocho, a cuatro se les otorga suspensión provisional, lo cual no quiere decir que tengan la razón, pues eso está por revisarse, la suspensión provisional es una medida preventiva únicamente, como una de las etapas del juicio de amparo. A los otros cuatro de plano no se les concedió el amparo.

“Además, si se considera que los efectos jurídicos de las suspensiones provisionales otorgadas solo abarcan a los individuos implicados, a los individuos que presentaron el amparo, pues esto nos da una idea del tamaño de la mentira que las autoridades universitarias están promoviendo”.

Ante ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso consideró que es momento de reivindicar la verdad.

“Si algo nos reclama la comunidad universitaria de Sinaloa, es que nos conduzcamos con apego estricto a la verdad, y que sean justamente los cauces legales los límites para desplegar nuestra reflexión y nuestro debate”.

Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, puntualizó.