La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente es perfectible, pero su reforma es un avance para la autonomía universitaria, aseguró el Diputado local, Sergio Mario Arredondo Salas, desde el estudio de Noticiero Noroeste.

“Toda la comunidad estuvo a la altura de entregarse a través de la norma, las leyes, del respeto a las instituciones, pero sobre todo, a través de respeto a ellos mismos como comunidad una nueva Ley Orgánica que define muchos aspectos de lo que será su vida interna y su autogobierno”.

En ese sentido, comentó que tanto la comunidad y las autoridades de la UAdeO tuvieron una apertura para caminar hacia una reforma legislativa, al contrario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde hay una interpretación de las autoridades de la UAS, quienes transgreden su propia Ley Orgánica, dijo.

“Están violando su propia normativa, la Ley Orgánica se ha violado, no existe tal cosa como un encargado del Despacho, existe un Rector sustituto, existe un Rector interino, pero desafortunadamente las autoridades de hoy dijeron ‘¿saben qué? Estas normas no nos sirven, y como no nos sirven, no hay que respetarlas’”.

Este miércoles, el Congreso de Sinaloa aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la UAdeO con 30 votos a favor, cuatro oposiciones de las Diputadas del Partido Sinaloense, una más de Acción Nacional y una del Partido Revolucionario Institucional.

En total, fueron reformados 25 artículos de la antigua Ley Orgánica de la UAdeO, además que añadieron el capítulo “De los Derechos de los Estudiantes” que incluye artículos 57 y 58.

Algunas de las modificaciones contempladas en la reforma son que la institución es un organismo descentralizado del Estado, voto universal de la comunidad para la elección de Rector y directores de las unidades regionales, que aspirantes a cargos no podrán realizar actos de proselitismo, tener una antigüedad de al menos 10 años para aspirar ser Rector o Rectora y la eliminación de la Junta de Gobierno.