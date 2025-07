Ley Silla entra en vigor, pero sin sanciones hasta que se emita la normativa

La Ley Silla, publicada el 19 de diciembre de 2024 y en vigor desde el 17 de junio de 2025, aún no puede ser motivo de sanciones a empresas o comercios, informó el director de Trabajo y Previsión Social de Sinaloa, Marco Antonio Zazueta Zazueta.

Esto, indicó debido a que la normativa transitoria establece un plazo de 30 días posteriores a su entrada en vigor para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal emita la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente.

Dicha NOM definirá las características específicas de las sillas, los tiempos que los trabajadores deben permanecer sentados y las áreas laborales donde será obligatoria su instalación.

Señaló que una vez emitida, las empresas tendrán un plazo de 180 días para hacer las adecuaciones necesarias y hasta entonces, no habrá sanciones por su incumplimiento.

“Todavía no pasan los 30 días para que se emita la norma oficial mexicana, pero aún ya emitiéndose la norma oficial mexicana, las empresas en este caso tendrán 180 días para poder hacer las adecuaciones que marque la nueva norma, dentro de sus áreas de trabajo.

“Estamos hablando que para sancionar nosotros hasta el año que viene, ya empezaríamos viendo el tema de las sanciones, porque todavía hasta diciembre más o menos vamos a seguir con las adecuaciones ya que se expida la Norma Oficial Mexicana”, aclaró.

El funcionario señaló que, mientras se publica la norma, se iniciarán capacitaciones y asesorías a través de las cámaras empresariales, con el fin de que los empleadores estén preparados para cumplir con lo que establece la ley.

Reconoció que algunos negocios ya han comenzado a colocar sillas de manera anticipada.

Señaló que tras la entrada en vigor de la norma trabajadores han manifestado inconformidad por la ausencia de sillas, sin embargo, éstos han sido atendidos y asesorados en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde se les explica que la ley está en una fase de implementación y aún no se han definido los requisitos concretos que deben cumplirse.

“Habido algunos trabajadores que han externado La inconformidad de que en sus establecimientos aún no han puesto sillas (...) Se le da asesoría, se les platica que están en fase de implementación que todavía no contamos con las características ni de las sillas ni los tiempos, pero que a su momento pues se va a llegar el tiempo en el que ya ellos puedan gozar de ese no beneficio obligatorio por Ley”, apuntó.