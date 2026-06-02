Liberan agricultores casetas en Sinaloa; no hay cobro de peaje al norte del Estado

Este martes agricultores de Sinaloa liberaron las casetas de peaje en puntos como Cuatro Caminos, El Pisal y Costa Rica, por lo que no se realiza el cobro a los automovilistas.

Los agricultores advirtieron que las movilizaciones continúan ante la falta de acuerdos con autoridades federales sobre apoyos y políticas para el campo mexicano.

Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos en Sinaloa e integrante del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano, señaló que el movimiento sigue firme debido a que en las mesas de negociación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no han obtenido respuestas favorables.

Indicó que las acciones de protesta podrían intensificarse en los próximos días, incluyendo movilizaciones programadas para el 9 de junio en las ciudades sede del Mundial de Futbol en México.

Los productores exigen principalmente precios justos para el maíz y mejores condiciones para el sector agrícola nacional.