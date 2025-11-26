$!Liberan bloqueo agrícola en la caseta de Costa Rica y dejan paso libre; esperan resultados de la reunión federal

El bloqueo de manifestantes agrícolas en la caseta de Costa Rica fue liberado de manera provisional desde las primeras horas de este miércoles 26 de noviembre luego de 48 horas de cierre intermitente.
Pero sí tienen tomada las instalaciones de la caseta, donde se ha dejado de cobrar y piden a los conductores una aportación voluntaria.
Los productores mantienen abiertos dos carriles del peaje sin cobro oficial, sin embargo mantienen un plantón en espera de instrucciones de los líderes del movimiento para volver a bloquear el paso.
Al igual que en otros puntos de control, los manifestantes están solicitando una cuota voluntaria a los choferes que pasan por la caseta liberada, esto, aseguran que es para cubrir gastos operativos de la manifestación.
El paro agrícola nacional comenzó el pasado lunes 24 de noviembre cuando se tomaron casetas de cobro en todo México, mientras los líderes del movimiento se reúnen con autoridades federales para concretar mejores precios para las cosechas del próximo ciclo agrícola.
Hasta el momento las negociaciones siguen estancadas y a pesar de que en Sinaloa las casetas se encuentran liberadas, no se descartan nuevos bloqueos durante las próximas horas