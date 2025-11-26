$!Liberan bloqueo agrícola en la caseta de Costa Rica y dejan paso libre; esperan resultados de la reunión federal

El bloqueo de manifestantes agrícolas en la caseta de Costa Rica fue liberado de manera provisional desde las primeras horas de este miércoles 26 de noviembre luego de 48 horas de cierre intermitente.

Pero sí tienen tomada las instalaciones de la caseta, donde se ha dejado de cobrar y piden a los conductores una aportación voluntaria.

Los productores mantienen abiertos dos carriles del peaje sin cobro oficial, sin embargo mantienen un plantón en espera de instrucciones de los líderes del movimiento para volver a bloquear el paso.