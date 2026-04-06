$!Liberan cobro en caseta El Pisal en Navolato

La caseta de peaje de El Pisal, en el municipio de Navolato, fue tomada la mañana de este lunes 6 de abril por agricultores, quienes decidieron liberar el cobro como parte del paro nacional convocado en conjunto con transportistas. Como medida de protesta, los manifestantes permiten el libre tránsito de los vehículos sin el pago de peaje, en una acción que busca visibilizar su inconformidad ante las políticas públicas que han afectado de manera directa al campo mexicano.





La toma de la caseta se realiza de forma pacífica, sin que hasta el momento se reporten incidentes. El paro nacional fue convocado para iniciar a partir de las 9:00 horas en diversos puntos carreteros del país, con la intención de ejercer presión y abrir espacios de diálogo con las autoridades. En el caso de El Pisal, la movilización se concretó casi una hora después de lo previsto, sumándose así a otras acciones similares en distintas regiones.





