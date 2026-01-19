Liberan recursos para pagar a más de 2 mil 600 trabajadores de Salud en Sinaloa

El Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que ya comenzó el pago de salarios a alrededor de 2 mil 600 trabajadores del sector salud que no habían recibido su quincena, principalmente en el Hospital General de Culiacán y otras unidades médicas.

Detalló que el retraso se originó en la nómina federal 013, correspondiente a personal transferido al esquema de IMSS-Bienestar, proceso que aún no se ha concretado.

Ante esta situación, indicó que solicitó apoyo al Gobernador Rubén Rocha Moya, quien autorizó una asignación de 32 millones de pesos para cubrir el adeudo.

El funcionario señaló que el recurso fue liberado el sábado y que este lunes se inició la dispersión del pago.

Además, se solicitó una segunda asignación por otros 32 millones de pesos para evitar retrasos en la siguiente quincena, mientras se gestiona el apoyo con la Federación.