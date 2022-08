Después de que Noroeste expusiera que se están repitiendo fórmulas en licitaciones por parte del Gobierno estatal para adquisición de uniformes de policías, así como el calzado deportivo escolar, el Gobernador Rubén Rocha Moya expresó que no son licitaciones a modo, y que por su parte el Ejecutivo está cumpliendo la norma.





- Hay dos licitaciones que están a modo.

“Ya las conozco, ya leí su nota. No hay modo, no es cierto”.





- Pues los licitantes dicen que se está violando el Artículo 29 de la Ley de Adquisiciones.

“Ah no es cierto, no es cierto. No existe eso, y a veces los periódicos le hacen el favor al que no quedó, entonces no me hagas pensar que también ahí está. Es decir, no violamos ni una sola norma, están hechas las licitaciones con todas las de la ley, absolutamente”.





- ¿No se va a revisar esta del calzado?, porque ya pasó esto con los uniformes, en el calzado se está repitiendo lo mismo.

“No, no, no es el caso, no hay ninguna licitación fuera de ley, y así nos atenemos nosotros, porque, pues nos van a sancionar si tenemos una, no existe, son inventos”.





- ¿Ya no va a haber revisiones en esa licitación?

“No, porque no tenemos que revisar, ya se hizo la licitación”.



- Pero en la de la convocatoria del calzado se está repitiendo los licitantes diciendo que...

“Ah no claro, claro. El que compra tiene el derecho de especificar las condiciones del producto, lo que ocurre, es que el queda, quiere que el producto se hubiera diseñado, tal y como él lo tiene, y entonces va con un periodista y le dice; y a ustedes les gusta esa cosa y la hacen”.

“Es decir, siempre va a haber, cuántos milímetros debe tener la suela, ah pues eso dice la licitación, a poco no le puedes poner un milímetro más, no, pero resulta que ya tienen ese calzado hecho y es como lo quieren, nosotros somos los que ponemos las condiciones para la compra”.





- ¿Pero para eso está la Junta de Aclaraciones?

“Por eso, lo vieron en la Junta de Aclaraciones”.





- Pero se les negó el hecho de que pudieran modificar eso.

“No es cierto, usted no diga cosas que no es cierto, a nadie se le puede negar eso, a quien se le puede negar, a los que, es decir, esa una licitación, y la otra que se puso en duda es el tema de los uniformes no es cierto. Nosotros somos un gobierno responsable y no tenemos porque andarle, usted dice, que es una licitación a modo, ¿quién le dijo eso, su director del periódico, que me lo dijera?





- No, estamos encontrando cuestiones que se están repitiendo.

“No, no es cierto eso. Nosotros estamos haciendo las licitaciones conforme las requerimos, y ya acatamos habíamos cometido la falla del tema del calzado por los colores, que ustedes nos lo dijeron, este no, por qué, porque están hechos”.

“Lo que pasa es que el proveedor que fue con ustedes, es el que no tiene el calzado que él quería, él quiere que los hagan... y ustedes el periódico les hace el favor de publicarlos”.





Noroeste publicó que en la convocatoria GES 15/2022 para adquisición de uniformes de policías, licitantes señalaron limitaciones para la libre participación, al igual que en la reciente convocatoria 18/2022 para calzado escolar deportivo; en ambos casos, concursantes indican violación al Artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del sector público.

En el caso de la convocatoria para la Adquisición de Vestuario y Uniformes, solicitado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se dio a conocer el fallo, en el que salió beneficiada la empresa Csi Tactical And Balistics, S.A. de C.V. con un monto de 12 millones 280 mil 056 pesos con 96 centavos.

En esta licitación, se solicitaba una carta de certificación, que solo otorga un fabricante, requisito que mencionaban violaban la ley de Adquisiciones.

La convocatoria para el calzado deportivo escolar para nivel preescolar, que solicita 91 mil pares para todo el estado tiene especificaciones detalladas y estrictas sobre un tipo de suela, lo cual, firmas licitantes refieren realiza un solo proveedor, esta convocatoria todavía se mantiene en la espera del fallo.

Cabe resaltar, que en esta convocatoria ya se realizaron cambios en el diseño del calzado, debido a irregularidades que expuso Noroeste, al violentar el Artículo 5 de la Ley de Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares del Estado de Sinaloa, tanto el calzado como los uniformes no deben contener nombre, colores, logotipos, slogans o frases que hayan sido utilizadas en campaña política o sean parte de la identidad del servidor público o la administración en turno.

Motivo, por el cual el Gobierno estatal anunció que ningún uniforme y calzado tendrá insignias morenistas.