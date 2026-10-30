Licitaciones y contratos del INE son gestionados desde el ámbito nacional, precisa Vocal Ejecutivo en Sinaloa

El Instituto Nacional Electoral continúa sus actividades con normalidad en Sinaloa y a nivel nacional, pese a la reciente renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta y la controversia que enfrenta el organismo por presuntas irregularidades en contratos de material electoral.

Así lo aseguró el Vocal Ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, quien señaló que el personal del instituto mantiene sus labores habituales y que las actividades no se han visto interrumpidas, debido a que se cuenta con personal capacitado para dar continuidad a las funciones del organismo.

En cuanto a los señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de material electoral, el funcionario aclaró que estos procedimientos no son competencia de la representación estatal, ya que las gestiones, licitaciones y contrataciones se realizan directamente a nivel nacional.

Explicó que la Junta Local del INE en Sinaloa no participa en esos procesos, pues su función consiste en recibir y distribuir el material electoral cuando corresponde la organización de los comicios.

“La información que circuló en medios de comunicación se refiere a las contrataciones de los organismos públicos locales. Nosotros no contratamos ese tipo de documentación de materiales, en el caso de toda la papelería y los materiales electorales se tratan a nivel central y nos los envían, no hacemos nosotros la contratación” expresó.

Ruelas Miranda reiteró que, independientemente de la situación que enfrenta el organismo en el ámbito nacional, el personal del INE en Sinaloa continúa desarrollando sus actividades de manera habitual.