$!Lidera Sinaloa delitos por armas de fuego a nivel nacional en 2026

En lo que va del año 2026, el estado de Sinaloa se ha consolidado como la entidad con la mayor incidencia de delitos federales relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en todo México.
De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo de incidencia delictiva del fuero federal, con corte al 31 de mayo de 2026, Sinaloa registra un total de 663 carpetas de investigación por este rubro.
En solo cinco meses, el estado ha superado la totalidad de los casos anuales registrados en periodos previos de relativa estabilidad, como entre 2018 y 2023, donde las cifras oscilaron entre los 289 y 453 casos anuales.
Esta cifra coloca al estado en el primer lugar nacional, superando a otras entidades con alta incidencia histórica como Jalisco, que suma 621 casos; Baja California, con 595; Guanajuato, con 532; y Nuevo León, que reporta 527.
Sinaloa concentra por sí sola casi el 10 por ciento de los 6 mil 999 delitos por armas de fuego registrados en todo el territorio nacional durante el periodo de enero a mayo.
El volumen de casos en la entidad sinaloense es drásticamente superior al de estados vecinos como Durango con 46 casos, Nayarit con 132 y Sonora con 335.
Este liderato nacional es la continuación de una tendencia al alza que alcanzó su punto máximo el año pasado, ya que durante todo 2025, Sinaloa estableció un récord histórico de mil 916 delitos registrados bajo esta ley federal, siendo también en ese periodo el estado con la cifra más alta de todo el País.
Al realizar un análisis del histórico de incidencia desde 2012, se observa que Sinaloa había experimentado picos previos en delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como los 856 casos registrados en 2012 y los 903 reportados en 2014, aunque ninguno de ellos se acerca a la magnitud del repunte actual.
Tras alcanzar su punto más bajo en el periodo reportado con solo 289 casos durante 2020, la entidad registró un incremento sin precedentes en 2025, año en el que se estableció un récord histórico con mil 916 carpetas de investigación iniciadas por este delito federal en el estado.
Las cifras presentadas corresponden a las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público de la Federación a través del Sistema Institucional de Información Estadística.