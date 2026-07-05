$!Lidera Sinaloa delitos por armas de fuego a nivel nacional en 2026

En lo que va del año 2026, el estado de Sinaloa se ha consolidado como la entidad con la mayor incidencia de delitos federales relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en todo México.

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo de incidencia delictiva del fuero federal, con corte al 31 de mayo de 2026, Sinaloa registra un total de 663 carpetas de investigación por este rubro.

En solo cinco meses, el estado ha superado la totalidad de los casos anuales registrados en periodos previos de relativa estabilidad, como entre 2018 y 2023, donde las cifras oscilaron entre los 289 y 453 casos anuales.

Esta cifra coloca al estado en el primer lugar nacional, superando a otras entidades con alta incidencia histórica como Jalisco, que suma 621 casos; Baja California, con 595; Guanajuato, con 532; y Nuevo León, que reporta 527.

Sinaloa concentra por sí sola casi el 10 por ciento de los 6 mil 999 delitos por armas de fuego registrados en todo el territorio nacional durante el periodo de enero a mayo.