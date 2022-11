Lideran autoridades de seguridad pública en Sinaloa las quejas ante CEDH

CULIACÁN._ Las quejas interpuestas en contra de las autoridades de seguridad pública siguen liderando, informó la secretaria ejecutiva de la CEDH en Sinaloa Juliana Araujo Coronel. “Yo creo que no podemos evaluar el año de gobierno porque la Comisión de Derechos Humanos trabaja no por gobierno, sino por autoridades que violentan o no violentan el Estado de Derecho o algunos de los derechos humanos”, señaló.

“Este año todavía nos quedan algunos meses por cerrar, sin embargo en una evaluación pudiéramos decir que sin dar datos o números exactos que las violaciones a derechos humanos que más se han manifestado a través de quejas han sido hacia las autoridades de seguridad pública”.

Detalló que esto abarca a las 18 direcciones de seguridad pública municipal y la estatal.

Dijo que siempre han sido latente ese tipo de violación.

“Hemos estado viendo que se ha reiterado en esa área de las autoridades de Seguridad Pública en general y es en la que hemos estado nosotros insistiendo en capacitar a los elementos de seguridad pública, porque muchas veces por desconocimiento es que pudiera violentar un derecho humano y en otras ocasiones es lo que quisiéramos nosotros combatir”, señaló.

Sobre las quejas interpuestas en contra de las autoridades de seguridad pública, la Secretaria Ejecutiva de la CEDH señaló que en su mayoría son por malos tratos, ejecución del procedimiento sin seguir lineamientos que establece la norma.

Tras las investigaciones dijo han existido exhortos y recomendaciones en el sentido de violencia contra las mujeres y niñas en el estado, y es ahí donde se hace un puntuación muy detallada de lo que deben hacer las autoridades en el tema específico de violencia contra este sector de la población.

Acerca de la comunicación que mantiene con el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que se ha mantenido una buena interlocución, y que por su parte se han abierto las puertas para que se lleven a cabo cursos con los elementos policiales y trabajadores de seguridad pública.

“El Secretario repitió como ustedes mismo lo saben este cargo y siempre ha estado muy abierto para que estemos nosotros atentos a las fallas que pudieran presentarse de sus elementos”, dijo.